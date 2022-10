SV Achim: Heike Wimmer-Bonin Sechste bei Schieß-DM

Heike Wimmer-Bonin glänzte als DM-Sechste. © privat

Rang sechs bei der Deutschen Meisterschaft für Heike Wimmer-Bonin: Die Schützin des SV Achim lieferte in Dortmund das herausragende Ergebnis im Feld der zehn Aktiven vom KSV Achim.

Achim – In Dortmund wurden die Deutsche Meisterschaften im Sportschießen abgeschlossen. Der Kreisschützenverband (KSV) Achim war in der Disziplin Luftgewehr sportliche Auflage mit zehn Aktiven am Start. Das beste Ergebnis von ihnen erreichte Heike Wimmer-Bonin vom Schützenverein Achim – sie schoss in ihrer Klasse Senioren II 314,7 Ringen und belegte einen tollen sechsten Platz.

Silke Eglins vom SV Etelsen kam bei den Senioren I mit 313,4 Ringen auf den 34. Rang. Heiner Westermann vom SV Einste belegte im Wettbewerb der Senioren II mit 305,7 Ringen den 183. Platz.

Ein Trio des SV Etelsen startete bei den Senioren III: Heidrun Schäfer wurde mit 313,9 Ringen 13., Karin Leismann mit 312,1 Ringen 30. – und Margret Hoopmann kam mit 308,6 Ringen auf den 55. Platz. Günter Windhorst vom SV Baden schoss bei den Senioren IV 313,6 Ringe, was den 51. Rang bedeutete.

In der Klasse der Senioren V wurde für Heinz-Hermann Rosebrock vom SV Baden mit 310,3 Ringen der 75. Rang notiert, während Günther Minder (SV Etelsen) mit 308,2 Ringen 93. wurde und Georg Schimanski (SV Baden) mit 306,3 Ringen Platz 100 belegt. Bei den Senioren V weiblich kam schließlich Helga Heitmann vom SV Etelsen mit 308,5 Ringen auf den 19. Rang.

Die beiden Mannschaften aus Baden und Etelsen beendeten die Deutschen Meisterschaften auf guten Mittelplätzen.