In der Summe ein paar Fehler zu viel

Achim/Baden – Nichts wurde es mit der Revanche gegen den ATSV Habenhausen im Derby der Handball-Oberliga für die SG Achim/Baden. Beim Vizemeister mussten sich die von Tobias Naumann trainierten Gäste mit 28:32 (9:15) geschlagen geben und rutschten vor dem abschließenden Heimspiel gegen den SV Beckdorf hinter dem TuS Rotenburg auf den achten Platz ab. „Da wollen wir dann noch einmal anders auftreten“, erklärte Naumann. Wobei er sich nach der Niederlage alles andere als unzufrieden zeigte und seiner Mannschaft vor allen Dingen im zweiten Abschnitt einen tollen Kampfgeist bescheinigte. „Aber Habenhausen steht ja auch nicht von ungefähr auf dem zweiten Platz. Dementsprechend sind die Gastgeber ja auch aufgetreten“, so der SG-Trainer.

Im abschließenden Auswärtsspiel der Saison markierte Linkshänder Max Borchert zwar noch das 1:2 (5.), doch in der Folge häuften sich beim Naumann-Team die technischen Fehler. Daher setzte sich Habenhausen auch auf 10:7 (22.) ab und erhöhte diese Führung bis zur Pause auf sechs Treffer – 15:9.

Die Gäste ließen die Köpfe aber nicht hängen und bissen sich sukzessive ins Spiel zurück. Zehn Minuten vor dem Ende war beim 22:24 durch Borchert wieder alles offen, zumal die SG erneut in Ballbesitz kam. Doch die mit hoher Qualität ausgestatteten Gastgeber blieben cool und schafften zwei Treffer am Stück. Beim 22:26 (51.) war der Drops gelutscht und Habenhausen bestrafte unkonzentrierte Abschlüsse des Naumann-Teams gnadenlos. „Wir haben es nicht geschafft, dass wir an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. Daher geht die Niederlage auch in Ordnung“, befand Naumann. Zumal auch klar zu sehen war, dass es bei der Bedeutungslosigkeit der Partie bisweilen auch an der nötigen Spannung fehlte. „Und dann kommt dann so etwas dabei raus“, so Trainer SG Achim/Baden. Mit einem Erfolg zum Saisonabschluss könnte die SG wieder am TuS Rotenburg vorbeiziehen, der beim Tabellendritten TV Bissendorf-Holte antreten muss.

SG Achim/Baden: Sawicki, von Seelen; Block-Osmers (2), Borchert (4), Fastenau (3), Wolters (6), Zysk, Podien (6), Windßuß, Pfeiffer (3), Meyer, Dreyer, Balke (1), Schmidt (1). bjl