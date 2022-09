Sürer-Treffer ist für den SVV Hülsen zu wenig – 1:3

Von: Frank von Staden

Sipan Sürer © Privat

Der FC Worpswede behält in der Fußball-Bezirksliga weiter als einziges Team eine blütenweiße Weste. So setzte sich die Elf aus dem Künstlerdorf am Sonntag auch beim SVV Hülsen durch und nahm am Ende einen 3:1 (1:0)-Erfolg mit auf die Heimreise. Die Tore für die Gäste erzielten dabei Kück (29./59.) und Hinck (90.+1), den zwischenzeitlichen Ausgleich konnte Hülsens Sipan Sürer herstellen, der allerdings dann nur ein Strohfeuer war.

Hülsen – „Dennoch bin ich mit der Leistung meines jungen Teams absolut zufrieden, denn es hat einem wirklich sehr spielstarken Gegner, bei dem Fadiga, Ampofo als auch Toure herausgeragt haben, über die gesamte Spielzeit Paroli geboten und selbst einige gute Chancen kreiert. Doch letztlich hat es Worpswede einfach einen Tick besser und vor allem cleverer gemacht als wir. Und deshalb geht das Ergebnis auch so in Ordnung“, zeigte sich nach dem Abpfiff Hülsens Coach Uwe Bischoff als sehr fairer Verlierer.

Von Beginn an boten die Hausherren dabei dem Favoriten die Stirn, sorgten dafür, dass es ein sehr gutes Bezirksliga-Match auf technisch starkem Niveau wurde. In die Pause nahmen die Gäste dann eine 1:0-Führung durch Kück (29.) mit, da Hülsens Al-Kaledi als auch Sürer nach Standards knapp scheiterten. Dennoch ließ Sipan Sürer nach der Pause seine Farben jubeln (52.) – doch nur sehr kurz. Denn in der 58. Minute gelang abermals Jan-Henrik Kück das 2:1. Alles klar machte dann Tarek Hinck in der Nachspielzeit.