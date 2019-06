Stute Good Girl macht es noch einmal

Nach dem Erfolg in Verden auch in Leipzig wieder siegreich: Die sechsjährige Stute Good Girl mit Jockey Tommaso Scardino im Sattel. Foto: Hägermann

Wieder zahlreiche Platzierungen verbuchten am vergangenen Wochenende die Galopper aus dem Landkreis Verden in Baden-Baden sowie auch in Leipzig.

Verden – Beim Baden-Badener Frühjahrsmeeting auf der Galopprennbahn in Iffezheim zeigte der siebenjährige Wallach Santiano mit Jockey Martin Seidl erneut seine Klasse. Der sich im Besitz und im Training bei Torsten Reineke (Oyten) befindliche Wallach belegte in einem mit insgesamt 22 500 Euro dotierten und über 1800 Meter führenden international besetzten Ausgleich I einen hervorragenden zweiten Platz. Bis kurz vor dem Ziel sah Santiano erneut sogar wie der Sieger aus, doch mit viel Speed zog der vierjährige Wallach Alinaro mit Bauyrzhan Murzabayev noch um eine halbe Länge vorbei. Platz drei belegte Fulminato mit Rene Piechulek und Vierter wurde Ronaldo mit Adrie de Vries. Torsten Reineke war schon wie bei Santianos Sieg in einem Ausgleich I am 12. Mai in Berlin-Hoppegarten nicht vor Ort, doch verfolgte er das Rennen von zu Hause aus. Durch den zweiten Platz erhöhte der Wallach seine diesjährige Gewinnsumme auf bereits 24 000 Euro.

Ebenfalls in Baden-Baden gewann der vierjährige Wallach Lover Boy im Training bei Pavel Vovcenko (Achim-Bollen) als 117:10-Außenseiter einen Ausgleich IV über 1600 Meter mit Bauyrzhan Murzabayev im Sattel mit sieben Längen Vorsprung vor Thymian mit Perrine Cheyer und Baker Man mit Helen Böhler. Es war der zehnte Jahreserfolg für Pavel Vovcenko und die bisher beste Leistung von Lover Boy auf der Rennbahn.

Außerdem wurde in einem Ausgleich IV über 2200 Meter der von Vovcenko trainierte fünfjährige Halbblutwallach Shoemaker aus dem hannoverschen Stall Steintor von Otto-Werner Seiler Dritter. Mit Marc Timpelan im Sattel musste sich der als Favorit ins Rennen gegangene Shoemaker den beiden Außenseitern Lavelle d’Or mit Berit Weber und Flirt mit Sarah Biessey geschlagen geben. Der Halbblüter, der seit einem Jahr nur gute Leistungen kennt, lief bei seinen letzten sieben Starts immer in die Geldränge, was auch für seinen Trainer spricht. Pavel Vovcenkos dritter Starter in Baden-Baden, der fünfjährige Wallach Filimon, versuchte sich dieses Mal in einem Ausgleich IV über die kurze Distanz von 1400 Meter. Mit Derbysiegreiter Maxim Pecheur im Sattel wurde Filimon in dem 15 Pferde starken Feld Fünfter und war dabei im Ziel nicht einmal zwei Längen vom Sieger Pomme De Terre mit Jozef Bojko entfernt. In dem spannenden Rennen wurde Forsanti mit Michael Cadeddu Zweiter und Mister Bean mit Rene Piechulek Dritter.

Beim Renntag in Leipzig gab es einen Sieg und einen dritten Platz für Trainerin Elfi Schnakenberg (Blender-Jerusalem). Die bereits beim Renntag in Verden siegreiche sechsjährige Stute Good Girl war auch in Leipzig nicht zu schlagen. Erneut mit Tommaso Scardino im Sattel siegte Good Girl in einem Ausgleich IV über 2750 Meter überlegen mit sechs Längen Vorsprung vor Zaphiras Adventure mit Martin Laube und Fritz mit Nicol Polli. In einem weiteren Ausgleich IV, jedoch über 2000 Meter, wurde der von Elfi Schnakenberg trainierte fünfjährige Wallach Zenith mit Mirko Sanna im Sattel Dritter. Er musste den vierjährigen Wallach Montalcino mit Jozef Bojko sowie Frieda My Love mit Martin Laube den Vortritt lassen. jho