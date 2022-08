Verdener Sturm-Sorgen vorm Hit: Hilferuf an Dennis Hoins

Von: Ulf Horst von der Eltz

Vorhang auf für den FC Verden 04: Die Elf von Trainer Frank Neubarth erwartet in der Landesliga gleich eine Herkulesaufgabe, zu Gast am Hubertushain ist am Sonntag Top-Favorit TuS Harsefeld. Den Hit müssen die Allerstädter wohl ohne Jonas Austermann bestreiten, dafür soll Dennis Hoins ganz vorne die Tore schießen.

Verden – Au Backe, gleich gegen einen Top-Favoriten – so könnte mancher Fan des FC Verden 04 verzweifelt auf den Start in die Fußball-Landesliga blicken. Trainer Frank Neubarth will vor dem Duell mit dem TuS Harsefeld am Sonntag (15 Uhr, Hubertushain) auf keinen Fall in diesen Chor einstimmen: „Klar ist es eine Hammer-Aufgabe. Aber auch ganz gut so, denn so müssen alle sofort eine Top-Leistung bringen. Wenn ein vermeintlich leichter Kontrahent kommen würde, könnte der ja auch unterschätzt werden.“

Da Teile seiner Truppe durch Fehlzeiten körperlich noch nicht auf höchstem Level sind, kommt es umso mehr darauf an, „vom Kopf her voll da zu sein.“ Die Harsefelder schätzt der FC-Coach als routinierte und ausgeglichene Mannschaft ein, die fußballerisch allererste Güte darstelle: „Sie wollten ja bereits vergangenes Jahr unbedingt aufsteigen. Das werden sie nun erneut mit aller Macht versuchen. Wir müssen schon in sämtlichen Bereichen an die Grenze gehen und hoch konzentriert die im Training besprochenen Sachen umsetzen. In so einem Match können schließlich auch Kleinigkeiten entscheidend sein.“

Luis Saul ersetzt Jonathan Schmude auf Doppelsechs

Keine Kleinigkeit ist hingegen der wahrscheinliche Ausfall von Jonas Austermann, den eine Verletzung an den Adduktoren plagt. Im Pokalspiel beim TSV Etelsen (2:3) hatte der Offensiv-Crack etwas gespürt, in den Einheiten danach ist es schlimmer geworden. Ohne den Fußballer des Jahres im Kreis Verden setzt Neubarth vorne auf die Hilfe von Dennis Hoins, der an Thomas Celiks Seite rückt. Im Mittelfeld kommt dafür Jalte Röpe die wichtige Rolle des Drahtziehers zu. „Dass er das kann, hat er in der starken Vorbereitung bewiesen“, vertraut der Coach voll und ganz auf das Talent.

Im Urlaub weilen Eddy Kelsch und Sechser Jonathan Schmude. Dessen Position neben Jan-Ole Müller nimmt am Sonntag Luis Saul ein. Zwar weist der gebürtige Hönischer noch Trainingsrückstand auf, „aber dank seiner Klasse wird er das schon gut lösen“, macht sich Ex-Profi Frank Neubarth vor dem Hit in dieser Hinsicht keinerlei Sorgen.