Stubbmann zur Stelle – 2:0

Ottersberg - Von Ulf Von Der Eltz. Die Ansprache an seine Mannschaft fiel kurz aus – danach zeigte sich Trainer Jan Fitschen äußerst aufgeräumt: „Wir haben das Match absolut dominiert und eine geschlossene Leistung gebracht.“ Eine Woche nach dem 0:0 in Lüneburg feierte Fußball-Landesligist TSV Ottersberg am Sonntag einen hochverdienten 2:0 (1:0)-Erfolg über den SV Teutonia Uelzen. „Diese drei Punkte sind jetzt natürlich Gold wert“, meinte der Oytener.

In einer wenig spektakulären Partie nahmen die Grün-Weißen sofort das Heft in die Hand. Fitschen stellte zwar eine Fünferkette, die Truppe agierte dann aber eher im 3:4:3, stand also hoch. Es ergab sich auch rasch die erste Chance, als Jan Stubbmann per Kopf auf Egzon Percani ablegte, der aber auch aussichtsreicher Position am Kasten vorbeischoss (4.). Auf der anderen Seite setzte Nils Brüggemann die Kugel nach einem Konter am langen Eck vorbei (15.) – mehr Gefahr strahlten die Teutonen nicht aus.

Die Ottersberger versuchten es immer wieder mit weiten Diagonalbällen von Dominik Rosenbrock – was zweimal nicht zum Erfolg führte. Der dritte Versuch ergab dann aber das 1:0, als der aufgerückte Jannik Tölle den Schlag vom Kapitän nach innen legte und Jan Stubbmann zur Stelle war (22.). In der Folge gab es reichlich Ballverluste, sodass sich das Geschehen meist zwischen den Strafräumen abspielte. Wenn es mal Chancen gab, dann auf Ottersberger Seite. „Wir hätten noch vor der Pause nachlegen müssen“, meinte Fitschen, der nur in den letzten fünf Minuten eine unaufmerksame Elf sah.

Nach dem Wechsel formierte sich die Fünferkette, um den Vorsprung geschlossen zu verteidigen. Der Coach: „Das haben wir gut hinbekommen, wieder den richtigen Teamspirit an den Tag gelegt. Keiner war sich für die nötigen Laufwege zu schade.“ Und kamen die Uelzener mal durch die Abwehr, blieben sie vorm Tor viel zu ungefährlich – wahrscheinlich hätten sie noch Stunden ohne Erfolg spielen können. Lediglich einmal musste Keeper Leon Seeger ernsthaft eingreifen, als Brüggemann eine Flanke missglückte und aufs Tor segelte (57.).

Die Heimelf hatte das Match also voll im Griff, Trainer Fitschen sah nur einen kleinen Ansatz zur Kritik: „Wir haben es nach den Ballgewinnen nicht klar genug ausgespielt. Der Punch hätte ruhig früher kommen können.“ Besagter Punch gelang Jan Stubbmann, der ein zweites Mal zur Stelle war und zum 2:0 (68.) vollendete. SV-Keeper Paulini hatte zuvor einen strammen Schuss von Artur Janot zur Seite pariert, Alexander Garuba die Kugel dann genau zum zweifachen Torschützen gepasst. Den dritten Treffer vergab der Stürmer mit einem Schuss knapp über die Latte (78.).