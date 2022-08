Oytener Strobach: Sieg in AK 60 beim Müritz-Triathlon

Von: Frank von Staden

Konnte mit seiner Leistung beim Müritz-Triathlon zufrieden sein: Der Oyten Joachim Strobach. © Privat

Der Oytener Joachim Strobach verband seinen Urlaub mit einem Start beim Müritz-Triathlon in Mecklenburg-Vorpommern in Waren am Müritzsee und machte sich selbst noch ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk zu seinem 64. Geburtstag, indem er sich den Sieg in der AK60 sicherte.

Waren/Oyten – Zu absolvieren waren dabei 750 Meter im Müritzsee, 20 km auf dem Rad auf einer hügeligen und windanfälligen Wendepunktstrecke und ein 5-Kilometerlauf auf der Promenade am Müritzsee. Die AK60 war mit 15 Teilnehmern gut besetzt und Strobach, der zuvor etwas kränkelte, rechnete nicht damit, ganz vorne dabei zu sein. „Ich wäre schon zufrieden gewesen, wenn ich einigermaßen gut durchgekommen wäre“, so der Oytener.

Es gab zwei Startgruppen mit jeweils 100 Aktiven. Strobach kam in Gruppe zwei gut weg und lag bei der ersten Boje schon an Position drei. Er konnte diesen Platz bis zum Ausstieg halten. Mit einer Zeit von 13.05 Minuten hatten Strobach sich einen Vorsprung von über vier Minuten gegenüber dem späteren Zweitplatzierten seiner Altersklasse erarbeitet. Nun ging es flott auf das Rad und raus aus der Stadt Waren auf eine sehr anspruchsvolle Strecke. Mit einer Zeit von 35.40 Minuten war der 64-Jährige zufrieden. Bis dahin hatte von seinem Vorsprung nichts eingebüßt.

Nun ging es auf die Laufstrecke. Mittlerweile waren die Temperaturen angestiegen. Bei knapp 30 Grad wurde es an der Promenade richtig warm. Erstaunlich gut und mit gleichmäßigem Tempo konnte Strobach durchziehen. Mit einer Zeit von 32.39 Minuten kam der Oytener ins Ziel und war überglücklich, dass sie zum Sieg in der AK60 reichte. Mit einer Zeit von 1.14.56 Stunden belegte Strobach Platz 16 des Gesamtfeldes.