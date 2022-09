Triathlon: Joachim Strobach schließt die Saison mit einem Sieg ab

Nach dem AK-Sieg in Buchholz schnell in Alu gepackt: Joachim Strobach. © privat

Zum Saisonabschluss nochmals ein Sieg: Joachim Strobach aus Oyten gewann beim Triathlon der Extreme in Buchholz die Altersklasse AK60 in 1:09:55 Stunden.

Oyten - Der TSV Buchholz hatte zum zweiten Mal einen schönen Triathlon am Moorsee ausgetragen. Das Wetter zeigte sich von einer extremen Seite zu dieser Jahreszeit. Etliche Athleten sind gar nicht angetreten. Die Lufttemperatur betrug am Morgen 10 Grad, und es kamen immer wieder Schauer herunter, die mit heftigen Böen begleitet wurden. Bei 16,7 Grad Wassertemperatur war der Neoprenanzug ausdrücklich erlaubt.

Die Strecken betrugen 500m Schwimmen durch den Moorsee, 20 km Rad in einer viermal zu fahrende Runde von 5 km. Zum Schluss mussten zwei Runden und den schönen See gelaufen werden, die Strecke betrug 5 km. Der Oytener war in der zweiten Gruppe am Start. „Es fühlte sich schon sehr frisch an im Wasser“ gaben viele Athleten an.

„Solche Bedingungen hatte ich noch nie“

Aber wie gewohnt war der 64-jährige Strobach wieder schnell unterwegs und kam als Zweiter der ganzen Gruppe aus dem Wasser. Auf der Radstrecke kam kurzzeitig die Sonne heraus. „Aber auf der letzten Runde war der Regen wieder da und es wurde richtig nass,“ stöhnte Strobach: „In der Wechselzone hatte ich klamme Finger, sodass ich Schwierigkeiten hatte, schnell in die Laufschuhe zu kommen. Dann auf der Laufstrecke kam es noch schlimmer. Es setzte Starkregen ein, begleitet von Hagel. Der unbefestigte Weg um den See verwandelte sich sofort in einem Schlammweg mit großen Pfützen. Das war dann ein Crosslauf,“ meinte Strobach.

Die Lufttemperatur ging noch mal runter auf etwa 8 Grad. Völlig durchnässt und unterkühlt kam Strobach glücklich ins Ziel: „Ich war froh, keine Krämpfe bekommen zu haben.“ Im Ziel erhielten alle Athleten gleich die Aludecken, um sich ein bisschen zu erwärmen.

„Solche Bedingungen beim Triathlon hatte ich noch nie, das war schon extrem“ resümierte Strobach. Seine Altersklasse AK 60 konnte er wieder klar gewinnen – in 1:09:55 Stunden hatte er knapp zwei Minuten Vorsprung vor Stefan Panzer aus Hittfeld der 1:11:47 Stunden benötigte. Zufrieden kann Strobach nun die Saison abschließen.