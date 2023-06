Strobach: Fit für das Abenteuer Roth

Von: Frank von Staden

Teilen

Bis zu 300 Kilometer spult Joachim Strobach pro Woche auf dem Rad zur Vorbereitung auf den Roth-Triathlon ab. © privat

Bereits seit November 2022 bereitet sich der 65-jährige Ausdauerathlet Joachim Strobachfür auf den Triathlon in Roth bei Nürnberg vor, dem ältesten, größten und bekanntesten Event dieser Art in Europa. Absolvieren wird der Oytener samt Konkurrenz am 25. Juni dann 3,8 Schwimmkilometer im Main-Donau-Kanal, danach zwei Radrunden à 90 km um die Stadt Roth herum und letztlich einen Marathon von 42,195 km am Kanal entlangbis in die Stadt zurück.

Oyten – Es werden bis zu 250 000 Zuschauer an der Strecke erwartet. In vielen Ortschaften um die Veranstaltung herum werden an der Strecke Biertheken zu sogenannten Hotspots aufgebaut, wo die Schaulustigen dann die Triathleten anfeuern können. Auch das Fernsehen wird eine Liveübertragung auf Bayern 3 senden. Voll wird es sicherlich auch wieder am bekannten Solarer Berg mit seinen Anstiegen bis zu neun Prozent werden. „Auch dort werden wie immer tausende Zuschauer stehen, die direkt an der Strecke ein Feeling wie bei der Tour de France verbreiten dürften“, freut sich Strobach schon ungemein auf die dort zu erwartende Atmosphäre. Und er ist besten vorbereitet. So hat der 65-Jährige seit November bisher mehr als 5000 Kilometer Rad, 1000 km Laufen und 200 km Schwimmen abgespult. „Es gab im Frühjahr eine Zeit, in der ich dachte, ich schaffe es nicht! Der Rücken schmerzte, die Beine waren schwer. Da half letztlich aber besonders mein Physiotherapeut, der mich wieder in die richtige Spur brachte“, gibt Strobach zu, dass er kurz davor war, seinen Traum von einem „echten“ Triathlon ad acta zu legen. Diese Gedanken kamen vor allem Ende Februar auf, nachdem er ein hartes zweiwöchiges Radtraining auf Mallorca beendet hatte.

Wenn wirklich alles gut läuft, möchte ich in meiner Altersklasse schon weit vorne landen.

Die vergangenen zwei Trainingsmonate aber verliefen dann wieder sehr gut, „ich konnte mein Trainingsplan gut einhalten und hatte keine größeren körperlichen Beschwerden.“ Das Pensum pro Woche: zehn Kilometer Schwimmen, bis 300 km Radfahren sowie bis zu 50 km Laufen. „Auch mental bin ich seither voll fokussiert auf dieses Großevent. Denn es wird ein weiterer, großer Traum für mich war“, so Strobach.

In seiner Altersklasse der AK 65 haben bisher rund 50 Athleten gemeldet, die aus der ganzen Welt zusammenkommen, sogar aus Korea. „Der Sieger vom vergangenen Jahr ist auch wieder dabei, er kommt aus Kanada. Natürlich sind auch viele Profiathleten vertreten, unter anderem Patrick Lange und Anne Haug, die beide schon auf Hawaii triumphiert haben“, ist Strobach über das Teilnehmerfeld besten informiert. Sein Ziel am 25. Juni: „Wenn wirklich alles gut läuft, möchte ich in meiner Altersklasse schon weit vorne landen. Aber es gibt so viele Faktoren, die da zusammenspielen müssen.“

Deshalb hält es der Oytener Ausdauerathlet Joachim Strobach erst einmal lieber wie einst Pierre de Coubertin: Dabei sein ist alles.