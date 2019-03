Die Streeks schwimmen zu elf Medaillen

+ Christiane Streek holte fünf Medaillen, ihr Bruder Christopher schwamm sechsmal zu Edelmetall.

Dörverden – An den Norddeutschen Meisterschaften der Masters in Braunschweig nahmen drei Schwimmer der SGS Verden/Dörverden teil und sicherten sich elf Medaillen. Christopher Streek (AK 25) glänzte mit zwei Goldmedaillen über 1500m Freistil (21:05,50 Minuten) und 200m Brust (2:45,50), drei Silbermedaillen über 400m Freistil (4:59,64), 200m Schmetterling (2:46,27) und 400m Lagen (5:53,67) und einer Bronzemedaille über 200m Lagen (2:35,55). Über 100m Brust stellte er wiederholt seinen Vereinsrekord in 1:13,07 Minuten ein und verpasste Platz drei um sechs Hundertstelsekunden.