Oytens TT-Damen müssen in die Relegation

Oyten - Gleich zwei Niederlagen setzte es für die TT-Damen des TV Oyten zum Saisonabschluss in der Landesliga. Dem 4:8 bei der TuSG Ritterhude II folgte nur einen Tag später ein 3:8 in eigener Halle gegen den TuS Eicklingen. In der Abschlusstabelle belegt das Team um Mannschaftsführerin Inken Gluza den achten Rang. Damit müssen die Oytenerinnen in die Relegation und treffen dort im Kampf um den Klassenerhalt auf die beiden Vizemeister der Bezirksoberliga vom TSV Holtum (Geest) II und dem MTV Marxen.

Die beiden abschließenden Begegnungen – sie standen unter keinen gutem Stern. In Ritterhude musste Inken Gluza (krank) komplett passen und auch Martina Wenger war nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Dennoch reichte es zumindest zu vier Punkten. Zunächst gewannen Katharina Strauch und Karin Kramer ihr Doppel mit 11:6 im fünften Satz, ehe Spitzenspielerin Strauch auch im Einzel zweimal erfolgreich war. Im Spiel gegen Monsees ließ sich Kramer auch von einem 1:2-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und gewann letztlich ungefährdet in fünf Sätzen.

„Noch alle Chancen in der Hand“

Gegen Eicklingen kam es dann knüppeldick für die Oytenerinnen. Denn neben Gluza musste nun auch noch Wenger komplett passen, sodass sich lediglich Strauch und Kramer den Gästen stellten. Auch wenn die Niederlage damit schon vor dem ersten Ballwechsel nahezu besiegelt war, ließ sich das verbliebene TVO-Duo nicht hängen. Erneut waren Strauch/Kramer im Doppel (3:0) erfolgreich. Dazu kamen zwei weitere Einzelsiege von Stauch, während sich Kramer etwas unglücklich 8:11 im entscheidenden Satz gegen Künnemann geschlagen geben musste.

„Jetzt wollen wir hoffen, dass wir zur Relegation Anfang Mai alle wieder fit sind. Denn noch haben wir ja alle Chancen in der Hand. Und sollte es mit dem Klassenerhalt dann doch nicht klappen – für uns ist das auch kein Beinbruch. Dann steigen wir nächste Saison eben wieder auf“, gab sich TVO-Mannschaftsführerin Inken Gluza völlig entspannt.

kc