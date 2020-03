Stolze spricht sich für die Oberliga aus

Hat eine klare Meinung: BG-Teamsprecher Sebastian Stolze will den Aufstieg in die Oberliga wahrnehmen.

Achim – Auch wenn die Nachricht keine Jubelstürme oder knallende Sektkorken bei der BG BiBa ausgelöst hat, war es dennoch eine positive Mitteilung, die der Verein vom Basketball Bezirksfachverband Lüneburg erhalten hat.

Der Vorsitzende Bernhard Wawersik erklärte nämlich, dass der Verband die Entscheidungen des Niedersächsischen Basketballverbandes übernimmt und die Tabellen vom 12. März 2020 als Abschlusstabellen der Saison 2019/2020 anerkennt. Demnach wird es in dieser Spielzeit keine Absteiger, sondern lediglich Aufsteiger geben.

Aus der Bezirksoberliga wurde dadurch die BG Bierden-Bassen-Achim zum Meister gekürt. Somit könnte das Team nun für ein Novum im Landkreis Verden sorgen. Denn bis dato hat noch kein kreisverdener Verein in der Vergangenheit den Sprung in die Oberliga geschafft. Ob die BG BiBa das Aufstiegsrecht dann am Ende auch wahrnehmen wird – darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. BG-Teamsprecher Sebastian Stolze hat dazu jedoch eine klare Meinung und spricht sich dafür aus: „Ich stehe dem Unterfangen sehr positiv gegenüber. Und ich denke, dass der Kern der Mannschaft diese Meinung teilt. Als Verein sollten wir die Chance ergreifen und es in der Oberliga versuchen. Zumal ich davon überzeugt bin, dass wir dort sportlich sicher mithalten können. Am Ende des Tages muss diese Entscheidung aber von der gesamten Mannschaft getragen werden.“

Daher passt es Stolze auch gut ins Konzept, dass im vergangenen Jahr eine zweite Herren ins Leben gerufen wurde. „Damit gibt es für alle, für die die Oberliga zu anspruchsvoll sein sollte, auch eine gute Alternative“, verdeutlicht der BiBa-Teamsprecher. „Außerdem ist die Oberliga natürlich auch ein gutes Argument dafür, dass sich weitere Akteure aus der Region uns anschließen und die Mannschaft verstärken“ schließt Stolze seine kurze Laudatio zum Thema ab. Ihm ist natürlich trotzdem bewusst, dass ein Aufstieg in die Oberliga auch einige negative Aspekte mitbringen wird. Dazu zählen unter anderem die erheblich weiteren Fahrtwege, die letztlich auch mit höheren Kosten verbunden sind.

Ob es in der aktuellen Saison trotz des vorzeitigen Abbruchs noch einmal sportlich zur Sache geht, steht indes noch in den Sternen. Schließlich ist die BG BiBa auch im Bezirkspokal noch mit von der Partie. Und da ist das Final Four mit den letzten vier verbleibenden Teams derzeit noch für den 6. Juni terminiert. „Wir haben diesen Pokal zuletzt 2018 geholt und würden unsere nun feststehende Meisterschaft gerne noch mit dem Pokalsieg vergolden. Daher wäre es super, wenn es noch zur Austragung kommt und wir die Möglichkeit bekommen“, so Stolze abschließend. bdr