MTV Riede: Maik Stövers Führung nicht von langer Dauer – 1:4

Von: Kai Caspers

Sein Tor reicht dem MTV Riede nicht: Maik Stöver (rechts). © vst

Riede – Die nächste Enttäuschung für Fußball-Bezirksligist MTV Riede. Nach dem 1:4 (1:2) beim SV Anderlingen dürfte das Team von Denis Schymiczek wohl nur noch ein Wunder vor dem Abstieg in die Kreisliga retten.

Kein Wunder, dass Schymiczek die Enttäuschung im Anschluss ziemlich deutlich anzuhören war. Zumal sein Team gut in die Partie gefunden hatte. „Wir waren griffig in den Zweikämpfen und gut auf den Gegner eingestellt“, war die Führung für den MTV-Trainer dann auch nicht unverdient. Von Janek Wohlers in Szene gesetzt, ließ Maik Stöver Anderlingens Torhüter keine Chance – 0:1. Die Freude war jedoch nicht von langer Dauer, denn bis zur 28. Minute hatten die Gastgeber die Partie mit dem 2:1 durch Tore von Müller und Mehrkens gedreht. „Trotzdem war ich mit der ersten Hälfte nicht unzufrieden“, konstatierte Schymiczek. Nach dem Wechsel leisteten sich die Gäste jedoch etliche Fehler im Spielaufbau und wurden dafür bestraft. Erneut Müller (66.) sowie Hess (78.) trafen zum deutlichen 4:1-Endstand. kc