„Sterne des Handballs“: Die zweite Auflage steigt mit erweitertem Programm

Von: Björn Lakemann

Voller Vorfreude: Cord Katz, Ralf Felden, Carsten Brüns, Ralf Wesemann, Nico Holtkamp, Francisca Schmidt-Naumann, Björn Härthe, Thomas Cordes, Matthias Köhnecke, Marcus Helmke, Florian Block-Osmers (von links) fiebern bereits der zweiten Auflage der „Sterne des Handballs“ entgegen. © Lakemann

Diesen Termin sollten sich nicht nur Handballfans ganz dick in ihrem Notizbuch eintragen: Am 6. Januar 2024 soll die zweite Auflage der „Sterne des Handballs“ mit einem integrierten Jugendturnier einer Altersklasse in der Achimer Gymnasiumhalle über die Bühne gehen – und sie wirft schon ihren Schatten voraus. Auch Damenteams werden dann kräftig mitmischen.

Achim – Wenige Tage vor dem Start der Handball-Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Jahr ist die Veranstaltung ein leckerer Appetithappen. Aufpeppen wollen die Veranstalter um Nico Holtkamp sowie Thomas Cordes das Event am Tag der Heiligen Drei Könige mit interessanten Neuerungen, die das Nostalgietreffen zu einem noch größeren Publikumsmagneten machen sollen.

Jugend-Siegerehrung vor großer Kulisse

Rein sportlich soll ein Damenturnier (Ü 32) integriert werden, bei dem auch eine Bremer Mannschaft teilnehmen soll. Während des Herrenturniers sollen die Siegerehrung der Jugend als auch das Damenendspiel vor großer Kulisse in der Achimer Gymnasiumhalle steigen. Nach dem Legenden-Endspiel der Damen, dem Finale bei den Männern, wartet ein Einlagespiel der Jugend sowie ein Siebenmeterwerfen. Als krönender Abschluss steigt das Highlight mit der Partie zwischen ehemaligen Spitzenhandballern aus dem Landkreis Verden sowie Bremen Cracks. Getreu dem dem Motto „Save the date“ war diese Veranstaltung schon frühzeitig in den WhatsApp-Gruppen der Teilnehmer kommuniziert worden.

„Eine Grundidee war, dass wir die Damen einbinden. Dort sollen der TV Oyten, der TSV Daverden, der TSV Morsum sowie ein Bremer Team an den Start gehen. Das Endspiel der Jugend vor einer richtig guten Kulisse soll auch ein Highlight werden“, so Holtkamp auf Nachfrage. Das Event solle weiblicher gestaltet werden und noch mehr Party als bei der ersten Auflage laufen.

Shuttle-Service zur Players-Night

Die „dritte Halbzeit“ soll ins bekannte Grothenns Gasthaus (Arberger Heerstraße 111) in die Hansestadt Bremen verlegt werden. „Um alle dort hinzubringen, wollen wir eine Art Shuttle-Service mit einem Gelenkbus einrichten. Bei dieser Players Night wollen wir Getränke und Essen zu einem schmalen Preis anbieten“, lässt Carsten Brüns wissen.

Als ehemaliger Handballcrack der SG Bremen-Ost sowie Inhaber von Grothenns war der 52-Jährige gleich Feuer und Flamme für die Idee. Der zweifache Familienvater wird im übrigen auch im Bremer Legendenteam mitwirken. Matthias Köhnecke, der sowohl für den ATSV Habenhausen als auch in der Zweiten Liga für die SG Achim/Baden auflief, fungiert dabei als Bindeglied. „Dadurch, dass wir mehr Leute mit ins Boot nehmen, wollen wir neue Reizpunkte setzen. Bei den Sternen des Handballs geht es vor allem um das Wiedersehen. Das hat bei der Premiere ja bestens geklappt“, erinnert „Zico“ an die gelungene erste Veranstaltung am 25. Juni 2022.