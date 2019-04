Stephan Dubsky in Luhmühlen erfolgreich

+ Stephan Dubsky ArchivFoto: iw

Verden – Beim Geländepferde-Tag in Luhmühlen sicherte sich der Waller Stephan Dubsky (RV Aller-Weser) den Sieg in der ersten Abteilung der Geländepferdeprüfung Kl. L auf der sechsjährigen Hannoveraner Stute Dark’n Stormy mit der Wertnote 8,80 vor Pia Münker (RV Haus Kierst) auf Jard (8,60). Mit seinem zweiten Pferd, dem sechsjährigen Wallach Courage de Coer, wurde Dubsky mit der Note 8,40 auch noch Vierter. Die zweite Abteilung wurde von Mannschafts-Olympiasieger Andreas Dibowski (Pferdezucht u. RV Luhmühlen) auf dem sechsjährigen Hengst Quizzle mit der Wertnote 8,70 gewonnen. Insgesamt 36 Teilnehmer waren in dieser Prüfung am Start.