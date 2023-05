Stephan Dubsky Fünfter im schwersten Springen der Welt

Ganz stark in Hamburg: Stephan Dubsky und C The Stars. © Ingo Wächter

Glänzende Vorstellungen beim deutschen Spring-Derby durch die Reiter aus dem Kreis Verden: Stephan Dubsky, Nano Healy und Linnea Heemsoth feierten in Klein Flottbeck hervorragende Platzierungen.

Verden – Das deutsche Spring- und Dressur-Derby in Hamburg Klein Flottbeck gehört zu den populärsten, aber auch anspruchsvollsten Turnieren auf der ganzen Welt. Schon seit 1920 wird das traditionsreiche Springderby mit seinen besonderen Hindernissen ausgetragen, die Reiter und Pferd vor große Herausforderungen stellen. Zu den bekanntesten Sprüngen gehören der Große Wall oder Pulvermanns Grab.

So wird Klein Flottbeck einmal im Jahr zur Hochburg des Pferdesports, denn viele internationale Reiter und Reiterinnen reisen an, um beim schwersten Springen weltweit dabei zu sein. Aus dem Kreis Verden waren Stephan Dubsky und Nano Healy am Start, die für die Reiterstadt nach internationalen Lorbeeren strebten.

Schon in der ersten Qualifikation für das deutsche Springderby konnte Nano Healy überzeugen, denn der Ire belegte in dieser CSI4*-Prüfung auf dem neunjährigen Oldenburger Wallach Stak Cornet (Stakkato x MV Cornet Obolensky) nach einer fehlerfreien Runde Platz elf. Stephan Dubsky und C The Stars verpassten in diesem ersten Umlauf noch die Platzierung. In der zweiten Qualifikation, die auf demselben hohen Niveau ausgetragen wurde, konnten sich Dubsky und C The Stars mit einem Abwurf bereits auf Platz 13 vorkämpfen.

Linnea Heemsoth dominierte mit Larino. © Ingo Wächter

Auch Nano Healy und Stak Cornet kamen auf vier Fehlerpunkte und belegten Rang 19. Im Derby, das am Sonntag unter großartiger Zuschauerkulisse über die Bühne ging, waren es Stephan Dubsky und C The Stars, die mit vier Fehlerpunkten und Platz fünf der Endwertung einen unglaublichen Erfolg für den Kreis Verden erzielten. Hervorzuheben ist zudem, dass der Wallach erst neun Jahre alt ist und sich so bärenstark gegen international erfahrene Pferde behaupten konnte. Aber auch Nano Healy und Stak Cornet enttäuschten nicht, denn sie belegten schlussendlich Platz 20 der Gesamtwertung.

Einen großartigen Erfolg erzielte aber auch Linnea Heemsoth, denn die junge Reiterin vom RV Aller-Weser gewann schon zum Auftakt die En Garde Amateur-Trophy der Mittleren Tour, ein internationales 1,25-Meter-Springen gegen die Uhr. Im Sattel des 12-jährigen Larino, einem Holsteiner Wallach von Larius (MV Candillo), konnte Linnea Heemsoth die starke Konkurrenz mit wenigen Hundertstelsekunden Vorsprung auf die Plätze verweisen. Mit einer Platzierung auf allerhöchstem Level, einem internationalen Zwei-Phasen-Springen mit Hindernissen bis zu 1,40 Meter Höhe, machte Linnea Heemsoth in der En Garde Amateur-Trophy der Großen Tour weiter, bei der sie am letzten Turniertag den bisher größten Sieg ihrer noch jungen Karriere feiern konnte. Erneut war es Larino, mit dem die Schülerin erfolgreich war.

Zu ihrem ersten Triumph auf diesem hohen Niveau kam das Traumpaar nicht nur fehlerfrei, sondern auch mit einem Vorsprung von rund fünf Sekunden. „Es war wie im Traum! Einfach großartig vor solch einer Kulisse reiten zu dürfen und dann auch noch mein erstes S zu gewinnen“, erklärte Linnea Heemsoth, die zu Tränen gerührt war, als sie realisierte, dass dieser Sieg Wirklichkeit geworden ist. Zu guter Letzt konnte sich Linnea Heemsoth auch im Derby-Parcours beweisen, denn sie startete mit Nabab’s Girl im Amateur-Springderby und belegte mit der 13-jährigen Stute einen starken zweiten Platz.