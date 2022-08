TSV Bassen: Stenzel und Willms treffen doppelt – 4:0

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Traf in der Schlussphase doppelt: Ann-Kristin Willms. © Privat

Die weiße Weste behalten: In der Bezirksliga setzten sich die Fußballerinnen des TSV Bassen beim TV Stemmen 4:0 (2:0) durch und weisen nach zwei Punktspielen sechs Punkte sowie 8:0 Tore auf.

Bassen - „Wir haben verdient gewonnen und hätten gegen einen diesmal nicht so starken Gegner auch noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können“, resümierte Uwe Norden, sportlicher Leiter der Grün-Roten. Auf sehr hartem Untergrund war schwer zu spielen, allerdings haben die Gäste die Bedingungen in Halbzeit zwei besser angenommen und den Ball bei strukturierten Angriffen gut laufen lassen. Die TSV-Abwehr war sehr zuverlässig.

Okrongli-Elf legt nach der Pause zu

Die von Trainer Bastian Okrongli vorgegebene offensive Marschroute zeigte früh Wirkung. In der fünften Minute traf Aline Stenzel aus 16 Metern zum 1:0 unter die Latte. Dann ließ es Bassen deutlich ruhiger angehen. Das brachte der Heimelf mehr Ballbesitz, aber zu einer klaren Torgelegenheit kam der Aufsteiger nicht. In der 29. Minute war es erneut Stenzel, die nach einem Lindhorst-Freistoß zur Stelle war und das 2:0 herstellte.

In Hälfte zwei hatte der Favorit nach zwei Umstellungen wieder deutlich mehr vom Spiel. Schon in der 47. Minute zielte Stenzel nach Zuspiel von Nadine Beglau knapp vorbei. In der 71. Minute verzog Nadine Beglau dann freistehend, Marnie Dierßen setzte ihren Schuss zu hoch an. Sechs Minuten vor Ultimo staubte Ann-Kristin Willms nach Kobelt-Flanke und Abpraller von Nadine Beglau zum 3:0 ab. 180 Sekunden später traf erneut Willms, wiederum von Nina Kobelt bedient, zum 4:0.

TSV Bassen: Edert, Lindhorst, Beglau, Trimpert, Gäbelein, Stenzel, Allert, Kobelt, Lübkemann, Wiesenmüller, Dierßen, Puvogel, Kämpfert, Krantz.