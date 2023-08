Oberliga-Aufsteiger TV Oyten II startet mit einem 25:25 in Hollenstedt

Von: Kai Caspers

Achtfache Torschützin: Oytens Katrin Salkic. © häg

Durch ein Wechselbad der Gefühle musste Sebastian Kohls zum Saisonauftakt in der Handball-Oberliga. Hatte es in der Partie beim TuS Jahn Hollenstedt für den von ihm trainierten TV Oyten II zur Pause noch nach einer Niederlage ausgesehen, hatte der Aufsteiger mit dem Abpfiff sogar noch den Siegtreffer auf der Hand. Doch am Ende hieß es 25:25 (11:15).

Oyten – „Wir haben eigentlich gut ins Spiel gefunden. Aber nach dem 3:3 ist uns im Abschluss einfach die Quote weggebrochen“, haderte Kohls. „Damit haben wir Hollenstedt natürlich ins Tempospiel gebracht. In der ersten Halbzeit waren die Gastgeberinnen auch die bessere Truppe“, musste Oytens Trainer eingestehen. Allerdings war mit dem 11:15 noch alles drin für den Aufsteiger.

Kohls-Team steigert sich in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Hälfte präsentierte sich der TVO dann stark verbessert. Im Angriff wurden die sich bietenden Chancen nun deutlich konsequenter genutzt. Viel wichtiger war für Kohls jedoch die Tatsache, „dass wir in der Deckung wesentlich besser gestanden haben. Denn in der Folge haben sich die beiden Nickel-Schwestern und Hollenstedts Kreisläuferin an unserer Deckung förmlich die Zähne ausgebissen“. In der 56. Minute traf Mareen Köster zum 24:24, ehe die achtfache Torschützin Katrin Salkic zum 25:24 nachlegte. Kohls: „Danach hätten wir sogar nachlegen können. Allerdings mussten wir nach einem technischen Fehler den Ausgleich hinnehmen.“ Die Chance zum Siegtreffer war trotzdem vergeben, doch eine Sekunde vor dem Abpfiff scheiterte der Aufsteiger mit seinem letzten Wurf.

Tore TV Oyten II: Salkic (8), Friedrichs (6/2), Wendt (6/2), Schote (2), Köster (2), Wiegandt (1). kc