Steffen Fastenau und das schnelle Aus seiner Auszeit

Von: Björn Lakemann

Immer voller Einsatz: So geht es Steffen Fastenau (Mitte) auch in der SG-Reserve an. © häg

Der Handball lag nur knapp vier Monate in der Ecke: Steffen Fastenau von der SG Achim/Baden, der sich im Sommer eine Auszeit genommen hatte, kehrte ganz schnell zurück auf die Platte. Nicht in der Oberliga, sondern in der Landesliga, wo er mit der Reserve oben mitspielen will. „Ohne Mannschaftssport geht es nicht“, wurde dem 30-Jährigen rasch klar.

Achim – Zehn Jahre ist es her, als Steffen Fastenau von der versammelten Trainerschaft bei der traditionellen Wahl dieser Zeitung zum Handballer des Jahres im Kreis Verden gekürt wurde. Damals stand er noch in Diensten seines Heimatvereins TSV Morsum, mit dem er den Aufstieg in die Verbandsliga feierte. Und dabei hatte Fastenau im Alter von 21 Jahren mit 188 Treffern einen nicht unwesentlichen Anteil.

Nur wenige Jahre später zog es den Rückraumspieler zur SG Achim/Baden in die die Oberliga. Das war also seine neue sportliche Heimat. „Die Oberliga ist für mich das Maximum der Gefühle. Zumal ich da richtig gut mithalten konnte. Allerdings habe ich nie den Gedanken daran verschwendet, bei einem anderen Team noch höher zu spielen“, so der Rückraumakteur frank und frei.

Nach sieben kräftezehrenden Jahren zog er im Sommer einen Schlussstrich beim Aushängeschild der SG. Sein ehemaliger Mitspieler Florian Block-Osmers, der die SG-Erste als Kapitän auf das Feld führt, weiß eines ganz genau. „Steffen ist ein absolut dufter Typ. Ich freue mich, dass er der SG, zumindest teilweise, erhalten bleibt. Er spielt unorthodox, das macht seine Stärke aus. Er hat schon gute handballerische Fähigkeiten. Wenn er sie denn abruft“, schmunzelt „Flo“ auf Nachfrage.

Fastenau selber sieht als absolutes Highlight das Final Four im HVN/BHV-Pokal 2017, in dem die SG den Pokalsieg eintütete. Nach einem souveränen 31:16-Halbfinale gegen den TV Jahn Duderstadt hieß der Gegner im Endspiel HSG Schaumburg-Nord. Mit letzter Kraft glückte ein 25:24 nach Siebenmeterwerfen. Als Belohnung gab es ein Freundschaftsspiel gegen die „Recken“ vom TSV Hannover-Burgdorf.

Steffen Fastenau erlebt Gänsehautmoment

„Auch die Saison, in der wir kurz vor Weihnachten noch mit null Punkten da standen, hat mich zutiefst beeindruckt. Unsere Zuschauer, die in der Gymnasiumhalle immer mehr wurden, haben uns mit frenetischer Anfeuerung nach vorne getrieben. Das war schon ein Gänsehautmoment für mich“, erinnert sich der Rückraumrecke mit leuchtenden Augen.

Vor dieser Spielzeit nahm er sich aber eine Auszeit. Da sich der dynamische Vollblutsportler in seiner (letztlich kurzfristigen) Handballpause ein Leben ohne Sport partout nicht vorstellen konnte, musste etwas anderes. Seine Wahl fiel auf den Triathlon, wo er abseits des Handballs einige Erfahrungen sammeln durfte – unter anderem beim Bremer Triathlon.

Seine Erkenntnis über den Ausflug stand danach fest: „Ohne Mannschaftssport geht es bei mir nicht. Es ist doch geil, mit coolen Leuten zusammen zu sein und die gemeinsame sportliche Leidenschaft zu leben.“ Seine handballaffine Familie mit den Eltern Marion und Arnold sowie den Brüdern Ole, der für den Verbandsligisten TSV Daverden auf der Platte steht, und Michel (für Regionsoberligist TSV Intschede) haben entweder selber Handball gespielt oder aber sind noch aktiv.

Nach seinem Abstecher in den Einzelsport entschied sich der ehemalige Oberligaspieler, bei der SG-Reserve (Landesliga) anzuklopfen. Deren Coach Thorben Schmidt-Bonheur nahm ihn (natürlich) mit Kusshand in seinen aufstiegsambitionierten Kader auf, in dem er Anfang Oktober seinen Einstand feierte.

Steffen Fastenau will nicht nur rumdaddeln

„Dass ich bei der Zweiten spiele, war schon eine sehr kurzfristige Entscheidung von mir. Vor allem die späteren Trainingszeiten passen mir besser. In der Reserve will ich allerdings nicht nur rumdaddeln, sondern vielmehr mit dem Team einen möglichst guten Tabellenplatz erreichen“, gibt der 30-Jährige zu verstehen.

Insbesondere die gute Mischung zwischen altgedienten Spielern sowie den jungen Wilden macht für ihn den Reiz der Truppe aus. Klingt danach, dass der Handballweg Fastenaus noch lange nicht am Ende ist.