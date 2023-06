Verdens Keeper Stefan Wöhlke spielt künftig für den SV Lindwedel-Hope

Von: Ulf Horst von der Eltz

Stefan Wöhlke wechselt zum SV Lindwedel-Hope. © Verein

Torwart Stefan Wöhlke wechselt nach seinem Abschied vom FC Verden 04 zu einem direkten Konkurrenten und streift ab nächster Saison das Trikot des Fußball-Landesligisten SV Lindwedel-Hope über.

Verden - „Es ist einfach als Gesamtpaket das beste, wir sind uns auch zügig einig geworden“, erklärte der 29-Jährige auf Nachfrage dieser Zeitung. Eigentlich hatte er eine neue Klasse kennenlernen wollen - die Landesliga Hannover oder die Oberliga. Nun kam es aber anders.

Zum einen verlieren die Lindwedeler in Lucas Ollek ihren bisherigen Stammkeeper an den Regionalligisten TSV Havelse und haben daher den Kontakt zu Wöhlke gesucht – zum anderen steht dem Verdener Urgestein nun lediglich eine 30-minütige Fahrt von seinem Wohnort Südkampen zur neuen Wirkungsstätte bevor. „Eine sportlich reizvolle Geschichte, das Team hat Perspektive. Wir wollen uns etablieren und besser abschneiden als in der abgelaufenen Saison“, steckt sich Wöhlke hohe Ziele. Der SV Lindwedel-Hope beendete die Punktrunde 2022/23 als Achter.