Kirchlintler Stefan Moritz bezwingt die Pyrenäen auf dem Rennrad

Von: Ulf Horst von der Eltz

Stefan Moritz auf dem berühmten Col de Tourmalet: Der Kirchlintler überquerte bei der „Transpyrenees“ auch den Bergpass, der bei der Tour de France keine unwesentliche Rolle spielt. © privat

Die Tortur hat sich gelohnt – Stefan Moritz fuhr ziemlich geschafft, aber glücklich über die Ziellinie: Beim Ultra-Radrennen „Transpyrenees“ belegte der Kirchlintler im Feld der 200 Starter den 27. Platz. Nach 3 Tagen, 22 Stunden und 54 Minuten von Ost nach West durch die Pyrenäen war der 51-Jährige zurecht stolz.

Kirchlinteln – „Mein Ziel, unter 4 Tage anzukommen, habe ich erreicht. Welch ein schöner Erfolg, zumal lediglich 27 andere Fahrer und eine Fahrerin innerhalb dieser Zeitspanne blieben.“ Dabei kam Moritz sogar sturzfrei am Strandufer in San Sebastian an. Wie höllisch die Qualen auf den 1.045 Kilometern dieses „unsupported“ Rennens sein können, bekam erstmalig auch Igor Antón Hernandez schmerzhaft zu spüren. Für den 40-jährigen baskischen Ex-Profi – mehrfacher Teilnehmer bei der Tour de France und obendrein Gewinner von fünf Etappen bei den Spanien- und Italien-Rundfahrten, galt statt gewohnter Rundumversorgung das Prinzip „Jeder nur für sich selbst, keine fremde Hilfe“.

Moritz, der normalerweise zu dem Radstar aufschaut, konstatierte nicht ohne gewissen Genugtuung: „Wenigstens diese eine Erfahrung hatte ich Hernandez voraus.“ Neben der reinen sportlichen Herausforderung mit 25.500 Höhenmetern bei satten 33 längere Anstiegen, wovon allein 20 Bergpässe über 1.000 Höhenmeter führten, gab es eine weitere große Schwierigkeit: Am Tag und in der Nacht müssen sich die Ultras ständig ohne großen Zeitverlust mit ausreichend Essen und Trinken versorgen und geeignete Pausen- und Schlafplätze insbesondere in stockfinsterer Nacht finden.

Moritz nach erstem Teilstück sogar 13.

Nach dem Start in Llançà (Katalonien), gelegen an der spanisch-französischen Mittelmeerküste, führte das Ebent über viele von der Tour-de-France bekannten Bergpässe wie der Col de Tourmalet, Aubisque, Port de Balés, Hourquette, D’Anzican. „Manchmal ging die Anstrengung in der Dunkelheit und dem Nebel einfach unter“, berichtet Moritz aus seinen Erlebnissen. Weit qualvoller als zum Beispiel der Weg zum Col de Tourmalet waren seien die Anstiege zu den weitgehend unbekannten Gipfeln des Baskenlands, die bei Steigungen von bis zu 18% die Oberschenkel haben brennen lassen, gewesen.

Für den ehemaligen Fußballtrainer aus dem Kreis Verden lief es vermeintlich optimal. Nach den ersten 28 Stunden ohne nennenswerte Unterbrechung und komplett durchgefahrener Nacht standen auf dem Radcomputer 420 Kilometer mit knapp 12.000 Höhenmetern – Moritz konnte als 13. äußerst zufrieden sein Nachtlager für vier Stunden aufschlagen.

Da schwante mir aber schon, dass ich das Rennen wohl zu schnell und mit zu wenigen Ruhepausen angegangen war. Zumal die Weiterfahrt durch einen Wetterumschwung wechselweise mit Regen oder dichten, nassen Nebel erschwert wurde.

„Da schwante mir aber schon, dass ich das Rennen wohl zu schnell und mit zu wenigen Ruhepausen angegangen war. Zumal die Weiterfahrt durch einen Wetterumschwung wechselweise mit Regen oder dichten, nassen Nebel erschwert wurde“, blickt Moitz zurück. Keine 14 Stunden später, nach Überquerung des Col de Tourmalet (auf 2.115 Höhenmetern), und vor dem 27 Kilometer (!) langen und unwegsamen Anstieg zum Cirque de Troumouse (2.088) war die Vorahnung bestätigt: Ein körperliches und mentales Tief zwang zu einer mehr als zehnstündigen Pause. Nahezu stelle sich nicht nur einmal während des Rennens die Frage: „Was mache ich hier überhaupt?!”

Zu früh gefreut: Stefan Moritz am Jaizkibel. Diese Stelle war nicht das Etappenziel – das lag ein Stück weiter in einem kleinen Feldweg. © privat

Die größten Schwierigkeiten im Kopf haben Moritz als eher leichten Fahrer weniger die schier endlos langen Anstiege bereitet, sondern als norddeutschen Flachländler vielmehr die darauf folgenden Abfahrten – erst recht nachts: „Vorderlicht und Kopflampe helfen da nur wenig, sodass folglich nicht viel schneller runter als rauf gefahren wird. Zumal Kollisionen mit Tieren dabei keine Seltenheit sind.“

Aber nach der Pause ging es trotz baskischer Hochprozentiger bis ins Ziel wieder weit besser und zügig voran für den Kirchlintler, sodass er im Ziel als 27. Platz glücklich konstatierte: „Da war auch der Ärger über meine eigene Dummheit verraucht, dass ich die Zielflagge auf der Passhöhe des Jaizkibel vor den Toren San Sebastians wegen dichten Nebels und GPS-Ausfalls verpasst hatte und nach der Abfahrt erneut sieben Kilometer zurück hochklettern musste, damit der GPS-Tracker meine Zielankunft erfassen konnte.“

Zwischen 3 und 5 Kilo verloren

Knapp ein Drittel aller Ultras haben übrigens das Rennen nicht beendet. Die enorme Anstrengung war den Ausdauersportlern förmlich anzusehen. „Die meisten verlieren zwischen 3 und 5 Kilo Körpergewicht, was bei den vielen durchtrainierten und schmalen Teilnehmern kaum möglich erscheint. Da hilft es auch nicht, dass ich auf dem Gipfel des Col de Peyressourde 15 Crepés hintereinander verschlungen habe“, schmunzelt der Niedersachse. Es siegte schlussendlich tatsächlich Igor Antón Hernandez in knapp 63 Stunden. Nach dessen Aussage seien die Transpyrenees bisher das härteste Rennen seines Lebens gewesen. Gegen den fehlenden Vorjahressieger Adam Bialek, reiner Amateur, hätte Hernandez jedoch keine Chance gehabt – der Deutsche fährt solche Rennen nicht nur annähernd schnell, sondern faktisch ohne längere Pausen. In 2022 war er in nur 54 Stunden erfolgreich gewesen.

Stefan Moritz hatte als Vorbereitung auf die Transpyrenees die erneute Teilnahme an den Mittelgebirge Classique ausgesucht. Das Rennen gleichen Formats und Streckenlänge, jedoch mit knapp 23.000 Höhenmetern etwas leichter, führte mit Start und Ziel in Neustadt an der Weinstraße stets hoch und runter längs durch den Schwarzwald und zurück durch die französischen Vogesen.

Höhepunkt war für Moritz dort der Anstieg zur Planche de Belles Filles. An diesem Gipfel hat der Fischerhuder Radprofi Lennard Kämna bei der letztjährigen Tour-de-France (fast) deutsche Radsportgeschichte geschrieben, als er erst kurz vor dem Ziel und dem nahen Etappensieg bei einer Steigung von 24 Prozent noch von Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar überholt wurde. Nach sehr gutem Rennverlauf war Moritz nach 3 Tagen, 5 Stunden und 3 Minuten im Ziel.