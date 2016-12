Stefan Hennings hat genug – Frust zu groß

38-Jähriger verlässt Kreisligist TSV Ottersberg II

Ottersberg - Die Entscheidung ist ihm nicht leicht gefallen. Das war Stefan Hennings ganz deutlich anzuhören. Denn nicht von ungefähr bezeichnete der 38-Jährige den Fußball-Kreisligisten TSV Ottersberg II, den er drei Jahre unter seinen Fittichen hatte, als „meine Mannschaft“.

Letztlich hatte sich bei Hennings in den vergangenen Monaten jedoch zu viel Frust angestaut, der sich nun entlud. „Das Hallenturnier ist mein vorerst letzter Auftritt als Trainer. Danach stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Ich kann und will einfach nicht mehr. Aber vielleicht ist das ja auch eine Chance, dass sich nun endlich mal etwas ändert“, wäre Hennings extrem froh, wenn sein Rücktritt dann doch etwas Gutes hätte.

„Natürlich bin ich extrem traurig. Schließlich gab es doch einige Erfolge zu verzeichnen. In der Vergangenheit habe ich sicher auch Fehler gemacht, doch es muss sich jetzt einfach etwas ändern. Und da ich die Wände nicht einreißen kann, müssen sich nun andere kümmern!“ Damit steht Hennings am Freitagabend ab 17 Uhr beim Hallenturnier in Ottersberg mit acht Teams letztmals in der Verantwortung.

kc