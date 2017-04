Stefan Denker verlängert beim TB Uphusen

Uphusen - Der Kapitän bleibt an Bord: Wie Florian Warmer, sportlicher Leiter des Fußball-Oberligisten TB Uphusen, am Mittwoch bekannt gab, hat Stefan Denker dem TBU, unabhängig von der Ligazugehörigkeit, für eine weitere Saison seine Zusage gegeben. Der 26-Jährige geht damit in sein drittes Jahr beim Turnerbund.

„Stefan nimmt bei uns eine Führungsposition ein und ist zudem eine wichtige Säule in unserem Spiel. Daher sind wir auch froh, dass er sich für uns entschieden hat und den eingeschlagenen Weg mit uns fortsetzen will“, freute sich Warmer über die Zusage Denkers. Zumal der 26-Jährige auch von anderen Vereinen umworben wurde. Unter anderem buhlten die Lokalrivalen und mögliche Ligarivalen in der kommenden Saison aus Ottersberg und Etelsen um die Dienste des Defensivspielers.

kc