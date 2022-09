Etelsens Stefan Danylyszyn lässt Schlosspark beben – 2:1

Von: Björn Drinkmann

Teilen

Ausgelassen bejubelten die Altherren des TSV Etelsen ihren Sieg über Soltau. © bdr

Großer Jubel bei den Ü32-Kickern des TSV Etelsern. In einem hochklassigen Altherrenspiel qualifizierten sich die Gastgeber durch einen 2:1 (0:0)-Erfolg über die SG Soltau erneut für niedersächsischen Meisterschaften im kommenden Jahr in Barsinghausen.

Etelsen – Der Auftakt in die Partie – er gehörte jedoch den Gästen. Doch Etelsens Torhüter Marko Raffel verhinderte mit einer tollen Parade gegen Meene den frühen Rückstand. Nur kurze Zeit später wuchtete Soltaus Szredzinski einen Kopfball nach einer Ecke nur knapp neben das Tor. Erst nach knapp 20 Minuten fanden die Gastgeber zu ihrem Spiel. Moussa Leilo zielte knapp über das Gehäuse und ein Kopfball von Mittelstürmer André Koopmann wurde gerade noch geblockt. Auf der Gegenseite war Raffel erst gegen Fischer und dann gegen Szredzinski zur Stelle. Die beste Chance der ersten Halbzeit besaß dann erneut Koopmann, der nach einer Traumflanke von Davut Kilinc an Soltaus Keeper Greßmann scheiterte.

Qualifikation für niedersächsische Meisterschaften in Barsinghausen geschafft

Nach der Pause blieben Torchancen zunächst Mangelware. Erst Etelsens Innenverteidiger Hendrik Stührmann hätte nach einer Ecke von Mirko Radtke die Führung erzielen können. Doch in starker Bedrängnis köpfte er knapp drüber. Dafür trafen die Gäste nach einem Konter. Der bärenstarke Meene wurde mit einem weiten Ball geschickt, umkurvte den herausstürmenden Raffel und seinen Pass vollendete der mitgelaufene Fischer zum 0:1 (49.). Allerdings war den Gästen anzumerken, dass langsam aber sicher die Kräfte schwanden. Darüber hinaus verfügten sie nicht über eine ähnlich stark besetzte Bank wie die Etelser. Ein Schuss des eingewechselten Sönke Ahlemeyer strich knapp über das Tor. Der ebenfalls gerade erst ins Spiel gekommene Dennis Offermann umspielte zwar SG-Keeper Greßmann, doch der Winkel wurde dann zu spitz für einen direkten Abschluss. Aber dann war es endlich soweit. Nachdem einmal mehr Ahlemeyer über die rechte Seite steil geschickt wurde, fand er in der Mitte Mirko Radtke, und der vollendete trocken zum 1:1 (63.). Kevin Bähr und erneut Radtke hätten jeweils aus aussichtsreichen Positionen den Siegtreffer erzielen können, doch scheiterten entweder an Greßmann oder verzogen knapp. Als sich die Fans bereits auf das Elfmeterschießen einstellten, schlugen die Etelser doch noch zu. Marc Fromme und Offermann kombinierten in der Zentrale, während das letzte Zuspiel bei Stefan Danylyszyn landete. Und der Joker verwandelte aus kurzer Distanz eiskalt – 2:1 (69.). Kurz danach pfiff Schiedsrichter Tom Stadtlander ab und die Jubelstürme im Etelser Schlosspark brachen aus. bdr