Starkes Unwetter bremst die Dakar aus

Von: Frank von Staden

Teilen

Große, bedrohlich wirkende Regenwolken verdunkelten am Dienstag den Himmel über Saudi-Arabien. © Coux

Ein starkes Unwetter hat die Rallye Dakar am Dienstag auf der 3. Etappe ausgebremst. Der Thedinghäuser Daniel Schröder sowie auch der spanische Altmeister Carlos Sainz hatten zudem technische Probleme mit ihren Autos.

Thedinghausen/al-‘Ula – Die Dakar gilt als die härteste Rallye der Welt – und dies untermauert die 45. Auflage, die seit dem 31. Dezember läuft, nach nur drei Etappentagen mit bereits zahlreichen Ausfällen. Diese Rallye entwickelt sich schon in den Anfangszügen zu einer echten Herausforderung für Mensch und Material.

Guerlain Chicherit (Prodrive) konnte dabei am Dienstag in der Autowertung die 3. Etappe dominieren, die aufgrund schlechter Wetterbedingungen vorzeitig abgebrochen werden musste. In der Gesamtwertung liegt aber Vorjahressieger Nasser Al-Attiyah (Toyota) klar in Führung, nachdem der bisher führende Carlos Sainz (Audi) aufgrund von technischen Problemen enorm viel Zeit verlor. Der 60-jährige Altmeister musste seinen Audi nach 213 Kilometern anhalten – Hinterachsenprobleme. Der Spanier verlor auch aufgrund von Navigationsirritationen fast eine Stunde auf die Tagesbestzeit und über 36 Minuten auf Al-Attiyah. In der Gesamtwertung bedeutet das für Sainz Platz neun.

Die Teilnehmer starteten vom kleinen Örtchen al-‘Ula weiter Richtung Osten und sollten eigentlich am späten Abend in Ha’Il, einer Stadt mit über 250 000 Einwohnern im Zentrum der arabischen Halbinsel, ankommen. Allerdings: Auch diese 3. Etappe über insgesamt 668 Kilometer, davon 447 km in Wertung, stand unter keinem guten Stern. Denn nachdem in den beiden Durchgängen zuvor die Streckenführung mit ihren teilweise unwegsamen Pisten viele Teams an den Rand der Verzweiflung gebracht hatte, spielte am Dienstag ab Mittag auch noch das Wetter verrückt. Schon den ganzen Vormittag war es in Saudi-Arabien ungewohnt kühl. Der Himmel war wolkenverhangen, es regnete immer wieder und es herrschte ein frischer Wind.

Es wurde von Minute zu Minute schlechter, riesige Kumuluswolken verdunkelten den Himmel im Wüstenstaat und nahmen bedrohlich an Fahrt auf. Letztlich sendeten die Dakar-Organisatoren über alle SocialMedia-Kanäle dann folgenden Text: „Weather update: Halt of the car race at CP3. Worsening weather conditions no longer allow the organization to guarantee the safety of the competitors, so the crews of the car and truck categories will be stopped at CP3 (km 377).“ Das hatte vor allem den Hintergrund, da die Rettungshubschrauber nicht mehr aufsteigen konnten. „Das galt zuerst nur für die Motorräder sowie Quads. Die Autos und LKW wurden weiter auf der Strecke gelassen. Dann aber wurde der Regen so stark, dass alle Teilnehmer vorzeitig ins Biwak beordert wurden. Das Team und ich waren schon zuvor am Zielort angekommen. Doch ob die Zelte den Wassermengen trotzen können – ich weiß es nicht. Die Mechaniker grübeln derzeit, wie sie den Nissan bei der Wetterlage vernünftig bearbeiten können“, klärte da Lisa Buja, Team-Organisatorin PS Laser Racing und gleichzeitige Freundin des Thedinghäuser Motorsportlers Daniel Schröder, gegen 17 Uhr Ortszeit auf Nachfrage per WhatsApp auf.

Teilweise bis zu den Fußknöcheln standen die Techniker beim Aufbau des Biwaks im Regenwasser. © Buja

Für Sebastien Loeb (Prodrive) als auch für Daniel Schröder setzte sich die Pannenserie nach den Reifenschäden vom Montag am Dienstag fort. Schon nach 26 Kilometern musste der neunmalige Rallye-Weltmeister Loeb anhalten und Reparaturen an seinem Auto vornehmen. Insgesamt verlor er mehr als 36 Minuten auf die Tagesbestzeit und liegt nun in der Gesamtwertung schon mehr als eineinhalb Stunden hinter Al-Attiyah zurück.

Nicht viel besser lief es für den 33-Jährigen aus Thedinghausen und seinem Navigator Bland. Buja: „Beide signalisierten, dass sie mit ihrem Auto technische Probleme hätten. Was genau da vorliegt, wissen wir auch nicht! Sie stehen zwei Stunden vom Biwak entfernt.“

Am Mittwoch steht nun als vierte Etappe eine Schleife rund um Ha’il von insgesamt 573 Kilometern an, 425 davon werden auf Zeit gefahren und gelten als Wertungsprüfung.