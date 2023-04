Starker Einstand für Jente Kuper beim Fischerhuder 3:0-Erfolg

Von: Frank von Staden

Teilen

Hier rigoros beim Kopfball: Jente Kuper feierte am Sonntag einen starken Einstand beim TSV Fischerhude-Quelkhorn im Heimspiel gegen den FC Geestland II. © von Staden

Durch einen völlig ungefährdeten 3:0 (2:0)-Erfolg über den abstiegsbedrohten FC Geestland II kletterten die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Fischerhude-Quelkhorn in der Tabelle auf Rang vier und dürften sich damit endgültig aller Abstiegssorgen entledigt haben. Maßgeblichen Anteil an diesem Sieg hatte Debütantin Jente Kuper, die an allen drei Treffern beteiligt war.

Fischerhude – „Wir waren über 90 Minuten die eindeutig besser Mannschaft, haben hinten fast gar nichts zugelassen und hätten vorne durchaus noch das ein oder andere Tor mehr erzielen können“, freute sich Coach Bernd Burmeister später, der aber kurz vor dem Abpfiff noch einige Schrecksekunden zu überstehen hatte, als er seine Keeperin Nina Brüning nach einem Foulspiel mit stark blutendem Gesicht auswechseln musste. „Zum Glück ist aber nichts gebrochen“, gab der Coach später Entwarnung.

Die Messe in dieser Partie war im Grunde schon bei Halbzeit gelesen, als erst Goalgetterin Mascha Laucke nach Kuper-Zuspiel das 1:0 (14.) besorgte und wenig später Nora Burmeister nach Kuper-Laucke-Kombination auf 2:0 (25.) stellte. Chiara Kommnick, Laucke, Kuper und auch Burmeister hätten noch vor der Pause erhöhen können, was dann aber Mascha Laucke in der 52. Minute nach Kuper-Pass gelang.

TSV Fischerhude-Q.: Ni. Brüning, K. Brüning - J. Laucke, Schumacher, Rainer, Aumann, Ne. Brüning, Kuper, Burmeister, Kommnick, M. Laucke, Thran, M. Evers, Koch, T. Evers.