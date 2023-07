Starker Auftakt in Bad Harzburg für Verdener Turf-Trainer

So jubeln Sieger: Melina Ehm feierte in Bad Harzburg einen optimalen Auftakt. © imago

Mit einem fulminanten Auftakt sind die Verdener Galopper-Trainer in die große Rennwoche in Bad H.arzburg gestartet. Allen voran Pavel Vovcenko war am ersten Meetingstag sehr erfolgreich.

Verden – Unter Melina Ehm, die am Stall des in Achim-Bollen wohnhaften Trainers tätig ist, triumphierte Viviane in einem der ersten Highlights auf der Rennbahn am Weißen Stein. Die vierjährige Stute aus dem Besitz des Galopp Club Bremen war im mit 17 500 Euro dotierten Superhandicap voraus, einem Ausgleich IV über 1850 Meter. Erst vor Kurzem hatte die Lucky Lion-Tochter in Cuxhaven Platz zwei belegt. Melina Ehm hatte sich im Watt für den Ritt auf Vivianes Trainingsgefährten Filimon entschieden. „Viviane und ich haben heute bewiesen, dass wir auch zusammenpassen. Der Sieg war auch für mich eine Überraschung, zumal die Distanz eigentlich zu kurz ist, aber wir sind dennoch positiv an die Sache herangegangen“, so Ehm, die die Stute zu einer sensationellen Quote von 190:10 zum Sieg führte.

Ebenfalls erfolgreich endete der Tag für Monique Lübcke, die erst in der vergangenen Woche ihren ersten Starter als Trainerin satteln konnte. Mit dem Treffer von Dallas Girl im F-Rennen über 1850 Meter gab es direkt den ersten Sieg zu feiern. „Nach dem Auftritt in Hannover habe ich schon mit einem guten Lauf gerechnet, dass es aber gleich geklappt hat, hat mich doch überrascht“, erklärte Monique Lübcke später. Pavel Vovcenkos Opus One belegte in diesem Rennen Platz zwei.

Einen weiteren Punkt gab es für den Bollener Toni Potters, der mit Areon einen Ausgleich IV über 1550 Meter gewinnen konnte. Im Sattel des vierjährigen Wallachs, der dem Stall Wevlinghofen gehört, saß Maxim Pecheur. Mit dem Erfolg von Raul Doufy für Trainerin Kamila Harms wurde der Durchmarsch der Gallopper aus dem Kreis Verden komplettiert. Mit Patrick Gibson an Bord sicherte sich der vierjährige Wallach den Sieg in einem weiteren Ausgleich IV über 1550 Meter. Zweiter wurde Kultpferd Dark Forrest aus dem Stall von Jördes-Ina Meinecke.

Im Ausgleich III über 1850 Meter, der ebenfalls als Superhandicap gelaufen wurde, schrammte Oliver Schnakenbergs Agent Sim knapp am Coup vorbei. Mit seinem ständigen Reiter Tommaso Scardino belegte der Vierjährige den Ehrenrang.