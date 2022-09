Starke Oytener Partie in Ippensen

Von: Frank von Staden

Traf: André Geisler © vst

Starke Demonstration des TV Oyten am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga. So dominierte die Elf von Coach Jan Fitschen überraschend klar mit 4:2 (1:1) beim SV Ippensen und fuhr damit den vierten Sieg im achten Saisonspiel ein.

Oyten – Dabei wurden die Gäste in der Anfangsphase kalt erwischt, kassierten durch Dennis Klindworth früh das 0:1 (3.). „Doch das Ding haben wir wirklich gut weggesteckt und in der Folge nur noch ganz wenig zugelassen. Vor allem im zweiten Abschnitt war das wirklich überzeugend“, lobte da Fitschen später, der sich aufgrund der Personallnot selbst auf dem Spielberichtsbogen eintragen ließ. Mitte des ersten Durchgangs gelang André Geisler aus 20 Metern dann das 1:1, dem die Oytener nach dem Wechsel mit einem Doppelschlag das 1:2 und 1:3 folgen ließen. Erst traf Arouna Ahizi nach einer Ecke per Kopf am langen Pfosten stehend (57.), dann Ole Persson mit einem satten Linksschuss nur 60 Sekunden später. Als wenig später Henrik Seeger ebenfalls nach einer Ecke am schnellsten schaltete und auf 1:4 stellte (74.), war die Messe in diesem Match gelesen. In der Folge boten sich den Oytenern gar noch drei weitere klare Chancen, um das Ergebnis noch höher zu gestalten. Doch Ole Persson sowie die beiden eingewechselten Cilian Cordes und Moritz Krimmer scheiterten völlig freistehend. So fiel dann noch das 2:4 durch Schönfeld – letztlich aber nur ein Schönheitsfehler.