TV Oyten: Starke Helmings reichen gegen ATSV nicht – 6:9

Von: Björn Drinkmann

Drehte gegen ATSV auf: Bastian Helming konnte Oytens 6:9 nicht verhindern. © häg

Es bleibt hauteng für TT-Bezirksoberligist TV Oyten: Zwar gelang ein 9:2-Pflichtsieg über den nun wahrscheinlichen Absteiger PSV Stade II, gegen ATSV Habenhausen II wurde aber mit 6:9 eine bessere Ausgangsposition im Kampf um den Relegationsplatz verpasst.

Oyten - Stade II 9:2. Durch drei Doppelsiege lag Oyten schnell 3:0 vorn. Dabei feierten Oliver Helming und sein Sohn Bastian im zwölften Spiel ihr erster gemeinsamer Erfolg. Anschließend gewann Oliver Helming souverän 3:0 gegen einen demotivierten Ingo Waldvogel, ehe Franz König mit 1:3 gegen Sören Gerloff den Kürzeren zog. Dann gelang Arne Fichtner ein lockeres 3:1 gegen Matthias Scholles, bevor Gebbert in drei knappen Sätzen gegen Florian zum Felde verlor. Jetzt ging es schnell. Durch Siege von Bastian Helming gegen Kolja Burmester (3:0), Mannschaftssprecher Nico Schwarz gegen Torsten Burmester (3:2) und glatte Erfolge von Oliver Helming gegen Gerloff und Franz König gegen Waldvogel war die Partie frühzeitig zu Ende.

Oyten - Habenhausen II 6:9. Die Bremer traten in absoluter Bestbesetzung an. Nach den Doppeln stand es 2:1 für Habenhausen. König/Fichtner siegten nach 1:2-Satzrückstand noch 3:2 gegen Albracht/Amrani. Allerdings verloren die Helmings 0:3 gegen Huseini/Lüßen sowie Gebbert/Schwarz in fünf Sätzen gegen Mönch/Kuhn.

Der sehr starke Oliver Helming gewann trotz großer Gegenwehr von Jamal Huseini 3:2. Dann verlor Franz König klar gegen den jungen Albracht. Nach drei deutlichen Niederlagen von Arne Fichtner, Thomas Gebbert und Nico Schwarz gelang Bastian Helming nach tollem Spiel mit einem 3:1 über Altmeister Kuhn das 3:6.

Wir haben es nun leider nicht mehr in der eigenen Hand und müssen auf Patzer der Konkurrenz hoffen.

Oyten kämpfte weiter gegen die drohende Niederlage und kam durch Siege von Helming senior gegen Albracht und König gegen Huseini zum 5:6. Fichtner musste sich jedoch gegen Philipp Lüßen knapp in fünf Sätzen beugen und bei Gebbert klebt in den Punktspielen weiter das Pech am Schläger, sodass er klar 0:3 gegen Amrani verlor. Bastian Helming gelang mit tollen Ballwechseln ein weiterer Sieg gegen den starken Jaan Rudolph. Im letzten Einzel kämpfte Schwarz gegen Kuhn noch um das mögliche Remis. Denn parallel führten König/Fichtner gegen Huseini/Lüßen bereits 2:0. Doch Schwarz verlor im fünften Satz die Nerven, das Doppel zählte nicht mehr: „Wir sind natürlich enttäuscht, da gegen den starken ATSV mehr drin war.“

Die Telegramme TV Oyten - Post SV Stade II 9:2. König/Fichtner - Gerloff/Waldvogel 12:10, 11:3, 10:12, 11:9, Helming/Helming - zum Felde/Burmester 8:11, 11:4, 11:5, 9:11, 11:5, Gebbert/Schwarz - Scholles/Burmester 11:5, 7:11, 11:5, 13:11, O. Helming - Waldvogel 11:6, 11:7, 11:7, König - Gerloff 11:5, 8:11, 5:11, 4:11, Fichtner - Scholles 11:9, 11:6, 7:11, 11:7, Gebbert - zum Felde 8:11, 9:11, 13:15, B. Helming - Burmester 11:5, 11:9, 11:4, Schwarz - Burmester 11:9, 7:11, 12:14, 11:7, 11:6, O. Helming - Gerloff 11:9, 10:12, 11:4, 11:2, König - Waldvogel 12:10, 12:10, 11:4.

TV Oyten - ATSV Habenhausen II 6:9. König/Fichtner - Albracht/Amrani 9:11, 4:11, 11:4, 11:8, 11:7, Helming/Helming - Huseini/Lüßen 10:12, 6:11, 7:11, Gebbert/Schwarz - Mönch/Kuhn 9:11, 11:8, 13:11, 8:11, 7:11, O. Helming - Huseini 13:11, 11:7, 5:11, 9:11, 11:4, König - Albracht 9:11, 11:6, 5:11, 7:11, Fichtner - Amrani 4:11, 11:9, 3:11, 9:11, Gebbert - Lüßen 9:11, 11:9, 12:14, 8:11, B. Helming - Kuhn 11:9, 10:12, 11:6, 11:8, Schwarz - Rudolph 9:11, 11:5, 8:11, 5:11, O. Helming - Albracht 10:12, 11:8, 11:9, 11:9, König - Huseini 11:5, 11:8, 11:5, Fichtner - Lüßen 11:7, 3:11, 8:11, 11:7, 7:11, Gebbert - Amrani 4:11, 10:12, 9:11, B. Helming - Rudolph 8:11, 11:6, 12:10, 16:14, Schwarz - Kuhn 11:9, 8:11, 11:13, 11:5, 7:11.