Das starke Gewitter – für den TB Uphusen ganz bitter

NFV-Pokalhit gegen Drochtersen am Mittwoch nach erster Halbzeit bei 0:0 abgebrochen

+ Als noch im Hellen gespielt wurde: Uphusens Vafing Jabateh (am Ball) lieferte sich ein starkes Duell mit Drochtersens Matti Grahle (Nummer 6). Der NFV-Pokalhit wurde dann beim Stande von 0:0 nicht mehr zur zweiten Halbzeit angepfiffen. J Foto: Hägermann

Uphusen - Von Ulf von der Eltz. Um 20.45 Uhr fiel das (schieds-)richterliche Urteil: Abbruch wegen Gewitters. In erster Linie bitter für den TB Uphusen – der Oberligist hatte am Mittwochabend im Hit der ersten NFV-Pokalrunde gegen den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel 45 Minuten lang äußerst starken Widerstand geleistet und ein verdientes 0:0 mit in die Kabine genommen.