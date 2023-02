Starke Ergebnisse für LGKV-Trio in Hannover

Überzeugten in Hannover, v.l.: Tibo Marquardt, Henry und Felix Schubert. © Verein

Bei der Landes-Hallenmeisterschaft für die Leichtathletik-Jugend U20 und U16, diese Altersklassen treffen sich zur Freiluft-Landesmeisterschaft am 10. und 11. Juni in Verden wieder, erkämpfte sich das LGKV-Trio Tibo Marquardt (Verden) sowie Felix und Henry Schubert (Achim) mit starken Leistungen vordere Plätze.

Verden – Am weitesten nach vorn kam Tibo Marquardt, der in seinem ersten 300-m-Lauf gegen zehn Konkurrenten mit schnellen 40,33 Sekunden zweiter der M15-Jugend wurde. Am Tag zuvor hatte er schon im 60-m-Sprint mit 22 Teilnehmern überzeugt. Nach 7,93 Sekunden im Vorlauf wiederholte er diese Leistung im Finale und wurde damit Sechster.

Seine zum Ende 2022 erkennbaren guten Leistungsfortschritte bestätigte Felix Schubert. Im 3000-m-Lauf der U20-Jugend mit sieben Meisterschaftsteilnehmern und vier Läufern aus anderen Landesverbänden, verbesserte er seine Bestzeit aus 2021 um eine halbe Minute auf 9:30,57 Minuten und war damit Vierter. Auch sein Bruder Henry war über 3000 m aktiv. Im gemeinsamen Rennen der zwölf Läufer der Altersklassen M15 und M14 verbesserte auch er sich um fast eine halbe Minute auf 11:22,74 Minuten und war damit vierter der M15-Jugend.

An der Senioren-Hallenmeisterschaft der Landesverbände Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in Hamburg durfte auch die Verdener W60-Seniorin Brigitte Heidrich außerhalb der Meisterschaftswertung teilnehmen. Die Deutsche Seniorenmeisterin 2022 über 200 und 400 m war wieder einmal nicht zu schlagen und ließ nach 31,03 Sekunden nur zwei jüngere Läuferinnen vorbei.

Auch der Daverdener M70-Senior Rudolf Lüdemann, der aus Mannschaftsgründen für den Ahrensburger TSV startet, war erfolgreich in Hamburg aktiv, wo er in vier Einzelstarts vier Silbermedaillenplätze belegte. Im Sprint über 60 m lag er als Zweiter mit 9,32 Sekunden ebenso nur wenige Hundertstelsekunden hinter dem Sieger Baseda aus Hamburg-Harburg wie über 200 m nach 31,97 Sekunden. Vizemeister wurde er auch im Weitsprung, wo er sich über 4,00 m freute und im Hochsprung mit übersprungenen 1,25 m glänzte. hbm