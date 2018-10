Stanislav Littich: Riesen-Freude über die EM-Nominierung

Verden - Die geballten Fäuste von Stanislav Littich sowie Trainerin Ulrike Maaß und ihre strahlenden Gesichter spiegeln die große Freude wider: Bundestrainer Thomas Nitschmann und sein Assistent Mark Haubold haben den Verdener Karateka für die Europameisterschaft im dänischen Aalborg im Februar kommenden Jahres nominiert.

In der Vergangenheit musste Littich bereits einen Leistungstest am Olympiastützpunkt in Essen absolvieren, außerdem wird er noch in diesem Jahr auf einem großen Turnier in der Lagunenstadt Venedig starten.

Maaß: „ Stanislav ist in guter Form und sehr, sehr fleißig. Alle im Verein freuen sich riesig für und mit ihm.“