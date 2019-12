Stanislav Littich für die EM nominiert

+ Vertritt Verdens Farben bei der EM: Stanislav Littich.

Verden – Es ist wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk: Stanislav Littich, Aushängeschild des Karatevereins Bushido Verden, wurde von Bundestrainer Thomas Nitschmann und Bundestrainerassistent Mark Haubold für die Europameisterschaft im Februar 2020 in der Klasse U21 -84kg nominiert. „Stanislav und ich freuen uns wahnsinnig darüber und möchten uns auch mal bei allen bedanken, die uns immer so tatkräftig unterstützen“, freute sich Trainerin Ulrike Maaß am Freitag über diese äußerst positive Nachricht.