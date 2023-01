Alexa Stais verlässt die Beerbaums

Teilen

Glaubt, ihre Ziele woanders besser verfolgen zu können: Alexa Stais. © Wächter

Diese Nachricht schlägt in Reitsportkreisen ein wie ein Hammer: Die zur Weltklasse-Springreiterin gereifte Alexa Stais wird den Beerbaum-Hof in Thedinghausen-Holtorf verlassen und sucht eine neue Herausforderung, da sie glaubt, ihre Ziele im Landkreis Verden nicht mehr verwirklichen zu können.

Thedinghausen – Alexa Stais hat sich im Raum Verden und vor allem auch international im Reitsport einen Namen gemacht. Vor rund acht Jahren begann die 26-Jährige ihre Karriere bei Hilmar Meyer in Morsum. Erst vor etwa einem Jahr verkündete die Springreiterin ihren Wechsel zu Markus und Meredith Michaels-Beerbaum nach Thedinghausen. Doch nach erfolgreichen zwölf Monaten, in denen Alexa Stais, die für Zypern reitet und zum Beispiel auf dem Rücken von Urhelia Lutterbach den Grand Prix von Oliva Nova in Spanien gewann, ist nun Schluss.

In den sozialen Medien eröffnete die gebürtige Südafrikanerin, dass es für sie an der Zeit wäre, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Alexa Stais dankte ihren Mentoren Markus und Meredith Michaels-Beerbaum für die lehrreichen Monate, wolle aber sehen, wohin sie der weitere Weg führt. Damit verabschiedet sich die erfolgreiche Springreiterin wohl auch aus dem Raum Verden, den sie lange Jahre so stark vertreten hat. „Ich glaube nicht, dass ich in Verden bleiben werde. Es macht mich sehr traurig, aber für die Ziele, die ich noch erreichen möchte, gibt es hier leider keine Jobmöglichkeiten“, so Alexa Stais über ihren weiteren Werdegang.