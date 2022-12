SC-Youngster überzeugen in Hamburg

Von: Kai Caspers

Erstes Punktspiel und gleich auf einem Glascourt: Achims Ben Weidemann. © Verein

Gelungenes Saisondebüt für den Squash-Nachwuchs des SC Achim-Baden. Am ersten Spieltag der Regionalliga kam das Team um Trainer Steffen Rohde auf den dritten Platz.

Baden – Überaus zufrieden zeigte sich Steffen Rohde, Jugendwart und Trainer des SC Achim-Baden, mit dem Auftritt seiner Jugendmannschaft zum Saisonauftakt in der Regionalliga. Mit drei Debütanten angereist, „hatte ich im Vorfeld keine großen Erwartungen. Aber ich wurde überrascht“, zollte er der Leistung des Trios Elif Agarer, Max Busch und Ben Weidemann seinen großen Respekt.

Für alle war es in Hamburg nicht nur das Punktspieldebüt, sondern gleichzeitig auch der erste Auftritt auf einem Glascourt. „Aber das haben sie souverän gemeistert“, war die Nervosität der Youngster laut Rohde dann auch schnell verflogen. Im Auftaktspiel gegen den Favoriten Berlin/Brandenburg I gab es für die Badener beim 0:3 erwartungsgemäß nichts zu holen. Dafür wurden im Anschluss sowohl die Boast Busters Jeverland II als auch Berlin/Brandenburg III jeweils mit 2:1 bezwungen. Während Spitzenspieler Busch beide Spiele gewann, punktete Agarer gegen Berlin und Weidemann trotz 0:1-Rückstand noch in vier Sätzen gegen Jeverland. „Wir hatten sicher etwas Losglück“, sagte Rohde nach dem Einzug ins Spiel um den dritten Platz. Dort ging es gegen die zweite Vertretung aus Berlin/Brandenburg. Am Ende setzte es für die Badener eine 0:3-Niederlage, „doch das Ergebnis täuscht etwas. Das war nicht so klar“, wäre für Rohde durchaus mehr drin gewesen. „Am Ende spielt das aber keine Rolle. Es war ein tolles Event in einer super Anlage und alle haben mindestens ein Spiel gewonnen. Perfekt!“ kc