Squash: SC Achim-Baden richtet erstmals ein Weltranglistenturnier aus

Von: Kai Caspers

Die beiden Initiatoren des ersten PSA-Satellite-Turniers in Achim: Lars Gerken (links) und Björn Knobloch. © häg

Squashsport der Extraklasse gibt es im März beim SC Achim-Baden. An drei Tagen richten die Badener erstmals in der Vereinsgeschichte ein Weltranglistenturnier aus.

Achim – Als sich Björn Knobloch im vergangenen Jahr auf den Weg zu einem PSA (Professional Squash Association)-Turnier ins benachbarte Holland gemacht hatte, war sich der 39-jährige Neuzugang des SC Achim/Baden der Tragweite seines Besuchs noch nicht bewusst. Das änderte sich jedoch nur wenige Tage nach seiner Rückkehr. Nach einem Gespräch mit Sportwart Lars Gerken war die fixe Idee von der Austragung eines Weltranglistenturniers schnell geboren. Die Umsetzung der Idee ließ nicht lange auf sich warten. Vom 10. bis 12. März richtet der SC Achim-Baden nun erstmals in seiner Vereinsgeschichte ein PSA-Satellite-Turnier aus.

Ich habe gemerkt, dass es auch bei uns funktionieren könnte. Letztlich habe ich einfach die Ehrfurcht vor der Ausrichtung verloren.

„In Holland habe ich jede Menge positive Erfahrungen gemacht. Gleichzeitig konnte ich natürlich die ersten Kontakte mit PSA-Spielern knüpfen“, erinnert sich Knobloch gerne zurück. „Natürlich habe ich mal locker angefragt, ob sie sich auch eine Teilnahme in Achim vorstellen können. Und die Resonanz war überaus positiv.“ Entscheidender Faktor war für den 39-Jährigen jedoch die Tatsache, dass das Turnier in Holland in einem kleinen Center durchgeführt wurde. „Ich habe gemerkt, dass es auch bei uns funktionieren könnte. Letztlich habe ich einfach die Ehrfurcht vor der Ausrichtung verloren.“

Zurück in Baden traf Knobloch mit Lars Gerken auf einen Gleichgesinnten. „Ursprünglich wollten wir ja ein Deutsches Ranglistenturnier ausrichten. Aber das hat leider nicht geklappt. Dann wird es jetzt eben international“, blickt Gerken dem Turnier schon jetzt voller Vorfreude entgegen. „Als Björn mit der Idee auf mich zugekommen ist, hatte ich zunächst schon etwas Bedenken. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass es gar nicht so kompliziert ist, wie ich gedacht hatte.“ In der Folge nahmen die Planungen dann ihren Lauf. An erster Stelle stand zunächst die Suche nach Sponsoren. „Ohne die geht es einfach nicht. Im Gegensatz zu nationalen Turnieren ist bei der PSA ein gewisses Preisgeld Pflicht“, verweist Knobloch auf jeweils 1000 Dollar pro Teilnehmerfeld. Darüber hinaus müssen die Badener für alle drei Turniertage einen Oberschiedsrichter stellen, der auch eine Aufwandsentschädigung bekommt und untergebracht werden muss. „Das war dann schon mit etwas Arbeit verbunden. Aber nachdem die finanzielle Seite geklärt war, haben wir das Turnier bei der PSA angemeldet.“

Anmeldungen aus Chile und Namibia

Mit der positiven Rückmeldung stürzten sich Gerken und Knobloch, die zusätzlich noch von Steffen Rohde unterstützt werden, in die Planung. „Das war schon aufwendig. Im Gegensatz zu unseren bisherigen Turnieren gilt es schon noch ordentlich die Werbetrommel zu rühren. Schließlich hoffen wir nicht nur auf ein volles Feld bei den Herren, sondern würden uns ganz besonders über eine Damenkonkurrenz freuen“, wäre das für Gerken das i-Tüpfelchen. Geplant sind zwei 32-er Felder. Während sich die Anmeldungen bei den Damen aktuell noch etwas in Grenzen halten, sieht es bei den Herren nach einem illustren Feld aus. „Aus Europa liegen uns Meldungen aus Schweden, Portugal, England, Italien, Holland und natürlich aus Deutschland vor. Aber wir haben auch die Zusage eines Chilenen“, hebt Knobloch hervor. „Er ist derzeit im Trainingslager in Spanien. Daher bin ich auch zuversichtlich, dass er kommt. Darüber hinaus haben wir mit Arno Diekmann auch einen Spieler aus Namibia. Das ist schon eine kuriose Sache. Denn seine familiären Wurzeln liegen in Bremen.“

Auch ein Livestream ist geplant

Dass die Reisekosten das mögliche Preisgeld bei den meisten Spielern definitiv übersteigen – für Björn Knobloch ist es völlig normal. „Aber darum geht es bei den PSA-Satellites ja auch nicht. Nein, im Vordergrund steht bei den Spielern, dass sie auf einem günstigen Weg Punkte für die Weltrangliste sammeln können, um sich dann leichter für große Turniere qualifizieren zu können.“ Anmelden können sich auch Spieler ohne eine PSA-Mitgliedschaft. „Aber die bekommen dann auch keine Punkte für die Weltrangliste. Hinzu kommt, dass die Teilnahme streng an die Rangliste geknüpft ist. Daher könnte es passieren, dass wir eventuell noch dem einen oder anderen Spieler absagen müssen“, sagt Gerken. „Im Grunde genommen könnte das auch mich persönlich betreffen, da ich aktuell in der Weltrangliste noch nicht geführt werde. Gleiches gilt für Steffen Rohde, während Björn auf Position 637 rangiert. Als Veranstalter verfügen wir jedoch über drei Wildcards und werden somit auf jeden Fall mitspielen“, ist Badens Sportwart die enorme Vorfreude auf das internationale Kräftemessen bereits jetzt deutlich anzusehen.

Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir den Squashsport wieder etwas mehr in den Fokus rücken wollen.

Der eigene sportliche Erfolg – er steht bei Lars Gerken, Björn Knobloch und Steffen Rohde aber definitiv an zweiter Stelle. „Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir den Squashsport wieder etwas mehr in den Fokus rücken wollen. Gleichzeitig wollen wir mit dem Turnier beweisen, dass es möglich ist Spitzensport in die Region zu holen. Daher hoffe ich, dass vielleicht auch andere Sportler an den drei Tagen einmal den Weg ins Badener Squashcenter finden und sich eventuell für unseren Sport begeistern können“, blickt Gerken schon etwas über den Tellerrand hinaus. „Aktuell arbeiten wir auch noch an einem Livestream. Sollte es klappen, können die Spiele dann auf sportdeutschland.tv verfolgt werden.“

Auch wenn bislang noch kein Ball gespielt wurde – für Björn Knobloch soll es nach Möglichkeit nicht bei einer Austragung bleiben. „Wir gucken jetzt mal, wie alles läuft. Aber wir können uns schon vorstellen, dass es keine einmalige Sache wird!“