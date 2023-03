Squash-Verbandsliga: Rohlfs & Co stehen unter Druck

Von: Kai Caspers

Zuletzt in Topform: Badens Steffen Rohde. © häg

Baden – Gleich zwei Mannschaften des SC Achim-Baden genießen am Sonntag, 19. März, ab 12 Uhr Heimrecht. Während das Oberligateam dem Spieltag relativ gelassen entgegensehen kann, ist der Druck für die Reserve deutlich höher. Um den Klassenerhalt in der Verbandsliga zu schaffen, müssen die Badener nicht nur beide Spiele gewinnen, sondern sind zudem auf Schützenhilfe angewiesen.

„Gewinnen wir gegen Bremen, können wir nicht mehr auf den letzten Platz abrutschen“, weiß SC-Kapitän Stefan Rohlfs um die Bedeutung des Kellerduells. Aber auch gegen den klar favorisierten Tabellenzweiten aus Braunschweig sieht Rohlfs sein Team nicht chancenlos. Viel hängt davon ab, ob die Gäste in kompletter Aufstellung antreten und die Badener erneut auf Steffen Rohde zurückgreifen können. „Ist er dabei, ist auch in dem Spiel etwas drin. Und wenn es am Ende doch nicht zum direkten Klassenerhalt reicht, geht die Welt nicht unter. Vielleicht will ja auch niemand aufsteigen“, so Rohlfs.

Für Lars Gerken, Kapitän des Oberligateams, ist die Ausgangslage vor den beiden Duellen gegen den Tabellenvorletzten aus Hannover und Spitzenreiter Jeverland klar: „Drei Punkte sind natürlich Pflicht. Sollten es mehr werden, freuen wir uns. Das wäre dann ein Bonus. Aber wir haben gegen Jever auch keinen Druck und können ganz befreit aufspielen.“ Bezüglich der Aufstellung wollte sich Gerken noch nicht festlegen. „Das planen wir ganz entspannt am Sonntag.“ kc