Oberes Drittel das erklärte Saisonziel von Oberliga-Aufsteiger SC Achim-Baden

Nach einem einjährigen Aufenthalt in Namibia ist Steffen Rohde zurück beim Squash-Oberligisten SC Achim-Baden und zum Auftakt gleich gefordert. © häg

Mit Rückkehrer Steffen Rohde starten die Herren des SC Achim-Baden in die neue Saison der Squash-Oberliga. Dabei peilt der Aufsteiger eine vordere Platzierung an.

Achim/Baden – Nach dem direkten Wiederaufstieg in die Squash-Oberliga backen die Herren des SC Achim-Baden alles andere als kleine Brötchen. „Unser Ziel ist in jedem Fall das obere Drittel. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir das erreichen können“, gibt sich SC-Sportwart Lars Gerken im Vorfeld der Saison, die am Sonntag, 9. Oktober, mit einem Heimspiel beginnt, überaus selbstbewusst.

Gerkens Zuversicht – sie ist alles andere als unbegründet. Schließlich zählten die Achimer vor dem Abstieg in die Verbandsliga jahrelang mit zu den Spitzenteams in der Oberliga. „Wir sind ja auch nicht sportlich abgestiegen. Nein, wir haben freiwillig zurückgezogen. Verantwortlich dafür war die Tatsache, dass uns Steffen Rohde aufgrund eines Auslandssemesters für ein Jahr nicht zur Verfügung gestanden hat“, klärt Achims Sportwart auf. „Darüber hinaus konnten wir in der Verbandsliga eine Saison spielen, während die Oberliga aufgrund der Corona-Pandemie ja komplett pausiert hat.“ Daher bezeichnet Gerken sein Team auch nicht als normalen Aufsteiger. „Gerade an den hinteren beiden Positionen sind wir sehr stark besetzt“, baut der 26-Jährige da neben den beiden Routiniers Florian Schiffczyk und Ulf Mettchen in erster Linie auf Rückkehrer Rohde. „Steffen hat in seinem Jahr in Namibia zwar keinen Squashschläger in der Hand gehabt, aber viel verlernt hat er nicht. Das war bei den Vereinsmeisterschaften zu sehen. Fit ist er auf jeden Fall. Und die nötige Sicherheit kommt dann auch schnell wieder zurück.“ Aber auch an den vorderen beiden Positionen sieht Gerken, der an Nummer zwei spielt, seine Mannschaft sehr gut aufgestellt. Spitzenspieler und Kapitän bleibt Tim Jäger, der seine Klasse bereits nachhaltig in der Oberliga unter Beweis gestellt hat.

Hinsichtlich etwaiger Prognosen bezüglich der Titelfavoriten hielt sich Gerken etwas zurück. „Da in der Oberliga seit zwei Jahren nicht gespielt wurde, ist es schwer, die Stärke der anderen Teams einzuschätzen. Aber ich denke, dass Jeverland und Oldenburg oben mitspielen werden. Auch die Reserveteams aus Bremen und Diepholz sollten eine gute Rolle spielen. Aber bei ihnen hängt es davon ab, wer dann da so aufläuft“, bezeichnet der SC- Sportwart die beiden als eine Art Wundertüte. Ob die Badener den eigenen hohen Ansprüchen auch gerecht werden können, wird sich gleich zum Auftakt zeigen. Denn im ersten Duell geht es gegen Oldenburg. „Das ist für uns ein echter Gradmesser. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir die Hürde meistern können“, sagt Gerken. Im zweiten Spiel des Tages treffen die Badener auf den SC Boastars Hannover. „Das sollte für uns in jedem Fall eine machbare Aufgabe sein.“

Björn Knobloch verstärkt Verbandsliga-Aufsteiger SC Achim-Baden II

Auch die Badener Reserve feierte in der vergangenen Saison den Aufstieg und startet ebenfalls am Sonntag ins Abenteuer Verbandsliga. Neu im Team ist Björn Knobloch, der in jedem Fall eine Verstärkung darstellt. Dennoch gibt es laut Kapitän Stefan Rohlfs nur ein Ziel: „Für uns zählt einzig und allein der Klassenerhalt. Aber wir sind alle extrem motiviert und freuen uns auf viele neue Gesichter.“ In der Besetzung Jörn Falldorf, Christoph Kage, Björn Knobloch, Roman Gaidis und Stefan Rohlfs geht es für die Badener am ersten Spieltag zum SC Wülfel. Dort treffen die Badener neben den Gastgebern auch auf den SSC Damme.

Badens Neuzugang Björn Knobloch. © Verein

Die dritte Herren startet erneut in der Landesliga. Dabei visiert das Team um Mannschaftsführer Hartmut Glüge einen Platz im Mittelfeld an. Aber letztlich spielt das Abschneiden für den SC-Kapitän ohnehin nur eine untergeordnete Rolle. „An erster Stelle steht bei uns, dass jeder die Möglichkeit bekommt, dass er an den Spieltagen teilnehmen kann. Sollte dann am Ende ein Platz im Mittelfeld für uns herausspringen, umso besser.“ Zum Auftakt geht es für die Badener nach Diepholz. Dort warten die Bassumer Shooting Birds sowie die LA Squasher Harsefeld-Stade als Gegner.