Das Minimalziel erreicht

Von: Kai Caspers

Sicherte dem SC Achim-Baden vorzeitig den Gesamtsieg gegen Jeverland: Lars Gerken. © Hägermann

Mit personellen Problemen hatte Squash-Oberligist SC Achim-Baden am zweiten Spieltag zu kämpfen. Dennoch erzielte das Team um Kapitän Lars Gerken eine ausgeglichene Bilanz.

Achim – Der zweite Spieltag des Squash-Oberligisten SC Achim-Baden stand unter keinen günstigen Vorzeichen. Da Ulf Mettchen krankheitsbedingt passen musste, reiste das Team um Spitzenspieler Tim Jäger nur zu dritt nach Schortens. „Derart kurzfristig konnten wir keinen Ersatz finden. Daher sind wir mit dem Ergebnis durchaus zufrieden“, bilanzierte Badens Lars Gerken nach der 0:4-Niederlage gegen den SC Diepholz sowie dem 2:1-Erfolg über Gastgeber Boast Busters Jeverland II.

Schon im Vorfeld hatte Gerken von einer schwierigen Aufgabe gesprochen, da beide Gegner über ein qualitativ enormes Potenzial an Spielern verfügen. Das wurde dann auch in der Auftaktpartie gegen Diepholz deutlich. „Die hatten wirklich alles aufgefahren und waren in Bestbesetzung angereist. Daher gab es für uns auch nichts zu holen, zumal wir ein Spiel ja kampflos abgeben mussten“, kam das 0:4 für Badens Nummer zwei dann auch nicht überraschend. Sowohl Florian Schiffczyk als auch Gerken sowie Tim Jäger blieben jeweils ohne Satzgewinn. „Da war nichts zu holen. Aber unsere Gegner haben alle auch schon in der Bundesliga gespielt. Daher haben wir uns nichts vorzuwerfen.“

Zum Glück für die Badener waren auch die Gastgeber lediglich mit drei Spielern angetreten. Gerken: „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Denn ansonsten wäre es schon schwer geworden.“ Gut erholt von der Niederlage zum Auftakt zeigte sich Florian Schiffczyk. Gegen Frank Bosse ließ der Badener von Beginn an keine Zweifel aufkommen und behauptete sich in drei klaren Sätzen – 11:3, 11:8, 11:6. Etwas mehr Gegenwehr hatte Lars Gerken im Anschluss gegen Marvin Stöhr zu brechen. Doch letztlich gewann auch er in vier Sätzen und machte damit den Erfolg vorzeitig perfekt. „Ich habe mir das Leben unnötig schwer gemacht. Daher bin ich mit dem Ergebnis zwar zufrieden, doch mit meiner Leistung nur bedingt“, zeigte sich der Badener selbstkritisch. Zum Abschluss setzte es für Tim Jäger eine klare Niederlage im Duell der Spitzenspieler gegen Emmanuel David. Doch das spielte letztlich keine Rolle mehr. Gerken: „Ich denke, dass wir unter diesen Voraussetzungen das Optimum herausgeholt haben.“ kc