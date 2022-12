Squash-Oberliga: Badens Steffen Rohde in Topform

Von: Kai Caspers

Präsentierte sich in glänzender Verfassung: Badens Steffen Rohde blieb in beiden Spielen ungeschlagen. © häg

Ausgeglichene Bilanz für Squash-Oberligist SC Achim-Baden: Dem 1:3 gegen Jever ließ das Team um Kapitän Lars Gerken ein 3:1 über Bremen folgen.

Baden – Mit extrem niedrigen Erwartungen waren die Herren des Squash-Oberligisten SC Achim-Baden zum dritten Spieltag nach Schortens gereist. Denn neben Spitzenspieler Tim Jäger musste zu allem Überfluss auch noch Florian Schiffczyk (krank) kurzfristig passen, sodass die Badener erneut nur zu dritt antreten konnten. Daher war Kapitän Lars Gerken nach der 1:3-Niederlage gegen Gastgeber Jeverland und dem 3:1-Erfolg über den 1. Bremer SC II auch sehr zufrieden.

„Unter diesen schlechten Voraussetzungen haben wir fast das Optimum herausgeholt“, wäre für Gerken auch gegen Tabellenführer Jeverland noch etwas mehr drin gewesen. Der glänzend aufgelegte Steffen Rohde hatte für die Badener nach der kampflosen Niederlage an Position vier durch einen 3:1-Erfolg über Pinnow zum 1:1 ausgeglichen. Im Anschluss startete Ulf Mettchen furios und legte ein 11:6, 11:8 gegen Ulrich vor. Allerdings vermochte der Badener das hohe Tempo nicht zu halten und musste gegen den deutlich jüngeren Gegner in den entscheidenden fünften Satz. In diesem hatte er dann beim 9:11 denkbar knapp das Nachsehen. Da sich auch Gerken mit 1:3 gegen Tiemann geschlagen geben musste, war die 1:3-Niederlage perfekt.

Da auch die Bremer nicht in der stärksten Aufstellung angereist waren, blickten die Badener der Partie trotz des kampflosen 0:1-Rückstands zuversichtlich entgegen. Für den Ausgleich zeigte erneut Rohde durch einen ungefährdeten 3:0-Erfolg verantwortlich. Da auch Mettchen in vier Sätzen gegen Sudholt die Oberhand behielt, lag es nun an Gerken, seinem Team den dritten Saisonsieg zu sichern. Dabei traf er auf den Ex-Badener Michael Weiler. Hatte Gerken die ersten beiden Sätze klar mit 11:3, 11:8 für sich entschieden, musste er sich im dritten Durchgang schon etwas strecken. Doch auch hier behielt er beim 11:9 die Oberhand zum verdienten 3:1-Endstand. kc