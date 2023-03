Nationalspielerin Sharon Sinclair triumphiert beim Squash-Turnier in Achim-Baden

Von: Kai Caspers

Sicherten sich den Sieg in Achim-Baden: Nationalspielerin Sharon Sinclair und Tim Weber. © Verein

Ohne Satzverlust sicherte sich Sharon Sinclair den Sieg beim Deutschen Squash-Ranglistenturnier in Achim-Baden. Bei den Herren triumphierte nur zwei Wochen nach seinem Sieg beim PSA-Turnier erneut der Bremer Bundesligaspieler Tim Weber.

Baden – Die nächste Feuertaufe bestanden. Nur zwei Wochen nach dem ersten Weltranglistenturnier präsentierte sich der SC Achim-Baden erneut als glänzender Gastgeber. Mit 60 Teilnehmern verzeichneten die mit 2 000 Euro dotierten Badener Berg und Frosch Open als sechste Deutsche Rangliste eine gute Resonanz. Während sich bei den Damen mit Nationalspielerin Sharon Sinclair (SC Monopol Frankfurt) erwartungsgemäß die Favoritin die Krone aufsetzte, gewann bei den Herren der ungesetzte Tim Weber (1. Bremer SC) und triumphierte damit zum zweiten Mal binnen zwei Wochen in Achim.

60 Teilnehmer sorgen für einen würdigen Rahmen

„Der Court scheint mir wohl zu liegen. Denn zumindest auf Turnieren bin ich in Achim noch ungeschlagen“, freute sich Weber. Im Finale ging es gegen Ben Petzoldt (1. SC Karlsruhe), der zuvor den an Position eins gesetzten Heiko Schwarzer (1. Bremer SC) geschlagen hatte. Im Duell der beiden Bundesligaspieler dominierte Weber den ersten Satz dank seiner extrem druckvollen Spielweise nahezu nach Belieben – 11:1. Im zweiten Durchgang hatte es dann jedoch den Anschein, als hätte Petzoldt nun die richtigen Mittel gefunden. Allerdings vermochte der Karlsruher eine 6:2-Führung nicht zu nutzen und unterlag mit 11:13. Durch ein 11:8 im dritten Satz machte Weber letztlich den verdienten Turniersieg perfekt. Der dritte Platz ging an Heiko Schwarzer, der sich in drei klaren Sätzen gegen seinen Bremer Teamkollegen Felix Göbel behauptete.

Bei den Damen unterstrich Sharon Sinclair von Beginn an ihre Ambitionen. Die Nationalspielerin wurde in den Gruppenspielen nicht wirklich gefordert und blieb ohne Satzverlust. Gleiches gelang auch Aylin Günsav (SI Stuttgart), sodass es zum erwarteten Finale kam. Beide Spielerinnen lieferten sich ein Duell auf hohem Niveau. Hatte Sinclair die ersten beiden Sätze noch relativ ungefährdet mit 11:5, 11:6 für sich entschieden, musste sich die Favoritin im dritten Durchgang mächtig strecken und gleich zwei Satzbälle abwehren, ehe sie durch ein 14:12 doch noch ihre Rolle als Topgesetzte bestätigte. Den dritten Platz sicherte sich Deborah Riedel (1. Oberhausener SRC) durch einen 3:0-Erfolg über Julia Stöger (TSC Heuchelhof).

Achim-Badens Sportwart Lars Gerken zieht ein durchweg positives Fazit

In der Herren B-Konkurrenz musste Achim-Badens Lars Gerken bereits in der ersten Runde gegen den späteren Sieger Dennis Welte (Paderborner SC) die Segel streichen und belegte am Ende den zehnten Platz. Besser lief es für seinen Teamkollegen Steffen Rohde, der auf Rang fünf landete. Für ein erfreuliches Ergebnis aus Sicht der Gastgeber sorgte Neuzugang Edgar Schneider. Ohne Satzverlust triumphierte der Badener im C-Feld. Bei den Damen war mit Vanessa von Salzen lediglich eine SC-Spielerin am Start. Sie belegte in der stark besetzten Konkurrenz durch einen 3:1-Erfolg über die Oldenburgerin Maren Jebing den siebten Platz.

Ein überaus positives Fazit zog Achim-Badens Sportwart Lars Gerken. „In unseren Augen war das Turnier ein voller Erfolg. Wir haben sehr gutes Squash gesehen und auch die Stimmung war super. Es hätten zwar noch ein paar mehr Teilnehmer sein können, aber für die Premiere war das schon sehr ordentlich. Da auch das Feedback super gewesen ist, wollen wir es gerne wiederholen.“