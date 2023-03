Squash: Die Vorfreude steigt bei Achim-Badens Sportwart Lars Gerken

Von: Kai Caspers

Teilen

Achim/Badens Lokalmatador Florian Schiffczyk trifft in der ersten Runde des PSA-Satellite-Turniers auf Ex-Nationalspieler Edgar Schneider. © Hägermann

Am Freitag ist das Warten vorbei. Bis Sonntag bietet der SC Achim-Baden Squashsport der Extraklasse beim ersten Weltranglistenturnier der Vereinsgeschichte.

Baden – Die Nervosität steigt stündlich bei Lars Gerken. Kein Wunder, denn von Freitag ist der Sportwart des SC Achim-Baden bis Sonntag verantwortlich für die Ausrichtung des ersten PSA-(Professional Squash Association)-Satellite-Turniers in der Badener Vereinsgeschichte.

„Die Organisation im Vorfeld hat natürlich eine gewisse Zeit in Anspruch genommen. Doch ich denke, dass wir gut vorbereitet sind. Daher freue ich mich, wenn die ersten Spieler eintreffen und es dann endlich losgeht“, hätte sich Gerken dennoch ein etwas größeres Teilnehmerfeld gewünscht. Ursprünglich hatten er und Mitorganisator Björn Knobloch sowohl bei den Damen als auch bei den Herren auf volle 32er-Felder gehofft. Der Wunsch wurde jedoch nicht erfüllt. Daher gehen bei der Premiere in Baden insgesamt 27 Squasher in den beiden Konkurrenzen an den Start. Gerken: „Uns haben einige deutsche Spieler absagen müssen, da sie an diesem Wochenende an einem Pflichtlehrgang teilnehmen müssen. Das ist natürlich schade. Aber für uns wird es dadurch sicher einfacher, da sich der gesamte Ablauf deutlich entzerrt. Trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass wir guten Squash geboten bekommen werden.“

Los geht es am Freitag, 10. März, um 16 Uhr mit den ersten beiden Spielen. Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei sicherlich der Auftritt von Florian Schiffczyk. Der Lokalmatador trifft auf den ehemaligen deutschen Nationalspieler Edgar Schneider. Erst in der zweiten Runde sind mit Lars Gerken, Steffen Rohde und Björn Knobloch drei weitere Spieler des SC Achim-Baden gefordert. „Für uns geht es in erster Linie darum, dass wir Erfahrungen auf dieser Ebene sammeln. Sollte dann am Ende auch ein Sieg dabei herausspringen, umso besser“, nimmt der SC-Sportwart für das Badener Quartett aber eher die Rolle des Außenseiters in Anspruch. Angeführt wird die Setzliste vom Niederländer Guido Lindner, der in der Weltrangliste auf Position 326 geführt wird. Aber auch dem Bremer Bundesligaspieler Tim Weber traut Gerken einiges zu. Bei den Damen ist mit Claudia Müller lediglich eine SC-Spielerin vertreten. Gerken: „Aber sie dürfte es schwer haben, da ihre Konkurrentinnen deutlich jünger sind.“

Lokalmatadoren gehen als Außenseiter ins Rennen

Letztlich sind die jeweiligen Ergebnisse für den Badener Sportwart jedoch ohnehin nur zweitrangig. „An erster Stelle steht, dass wir uns als guter Gastgeber präsentieren. Denn vielleicht bekommen wir dann bei der nächsten Auflage deutlich mehr Zusagen. Daher würde es mich auch sehr freuen, wenn auch andere Sportler an den drei Tagen den Weg in die Anlage finden und damit für einen würdigen Rahmen sorgen.“

Endspiele der Damen und Herren am Sonntag ab 12 Uhr

Die Spiele beginnen Freitag mit den ersten beiden Runden bei den Männern. Die Damen greifen ab Samstag ins Turniergeschehen ein. Das Finale der Herren ist Sonntag um 12 Uhr. Im Anschluss tragen die Damen ihr Endspiel aus. Zu sehen sind sie auch im Livestream auf sportdeutschland.tv. kc