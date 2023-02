Der Traum vom Klassenerhalt lebt

Von: Kai Caspers

Teilen

Badens Stefan Rohlfs © häg

Baden – Das Minimalziel erreicht: Am vorletzten Spieltag der Squash-Verbandsliga musste sich Aufsteiger SC Achim-Baden II dem Tabellenführer SRV Hannover-Langenhagen II zwar erwartungsgemäß mit 0:4 geschlagen geben, doch dafür wurde der SC Oldenburg II mit 3:1 bezwungen. „Damit dürfen wir weiter vom Klassenerhalt träumen“, bilanzierte SC-Kapitän Stefan Rohlfs.

Allerdings sind die Badener zum Abschluss bei vier Punkten Rückstand zum rettenden Ufer auf Schützenhilfe angewiesen. „Damit will ich mich aber noch nicht beschäftigen. Wichtig war der Sieg gegen Oldenburg. Denn ohne ihn wäre der Abstieg vorzeitig besiegelt gewesen“, erklärte Rohlfs. Nachdem er seine Farben in vier Sätzen gegen Bartels in Führung gebracht hatte, unterlag Björn Knobloch gegen Ratz – 1:1. Doch Christoph Kage und der leicht angeschlagene Steffen Rohde sorgten mit ihren souveränen Siegen für den 3:1-Endstand. Rohlfs: „Hannover war dann einfach eine Nummer zu groß. Da gab es für uns nichts zu holen. Lediglich Steffen hatte einen Sieg auf dem Schläger. Aber er musste sich noch unglücklich in fünf Sätzen geschlagen geben.“

Auch für Landesligist SC Achim-Baden III gab es einen Sieg und eine Niederlage. Gegen den Tabellenzweiten aus Diepholz mussten sich die Gastgeber mit 1:2 geschlagen geben. Für den Ehrenpunkt zeichnete Hartmut Glüge verantwortlich. Im Duell der Spitzenspieler behauptete er sich nach einem 0:2-Rückstand noch mit 11:8 im fünften Satz gegen Menck. Keine Probleme hatten die Badener indes gegen Munster. Matthias Johannes und Vanessa von Salzen sorgten jeweils in drei Sätzen schnell für klare Verhältnisse. kc