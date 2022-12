Die DM-Endrunde fest im Blick

Bester Laune waren die Damen des SC Achim-Baden nach dem tollen Saisonauftakt in der Squash-Regionalliga, von links: Ann-Cahtrin Halm, Philine Paula Rupp, Vanessa von Salzen, Claudia Müller, Anja Weidemann und Alexandra Gill Knobloch. © Knobloch

Einstand nach Maß für das neu formierte Damenteam des SC Achim-Baden. Zum Auftakt der Regionalliga setzte es nur eine Niederlage. Damit haben die Badenerinnen das Erreichen der DM-Endrunde fest im Blick.

Achim – Noch immer ziert ein Relikt aus längst vergangenen Tagen über dem Centercourt im Badener Squash Center. „Hier spielen die Damen des Bundesligisten SC Achim-Baden“ ist dort ganz deutlich zu lesen. Was einst zu einer wahren Erfolgsstory mutierte, könnte für die SC-Squasherinnen bald ein echtes Revival erfahren. Wenn auch in leicht abgespeckter Form. Denn nachdem es rund 20 Jahre kein Damenteam in Achim-Baden mehr gegeben hat, wurde diese Saison wieder eine Mannschaft gemeldet. Und die liegt nach dem ersten Regionalliga-Spieltag in Hamburg dann auch klar auf Kurs in Richtung Bundesliga-Endrunde.

Großen Anteil an der Meldung hat Vanessa von Salzen. Sie spielt nicht nur für den SC Achim-Baden, sondern ist darüber hinaus auch Vizepräsidentin des Niedersächsischen Squashverbandes. „In dieser Position bin ich auch dafür verantwortlich, dass wieder ein Damenbereich in Niedersachsen aufgebaut wird. Und da wir in Achim wieder einige Spielerinnen haben, war klar, dass wir natürlich auch eine Mannschaft melden“, so von Salzen. Aktuell besteht die Liga aus sechs Teams, von denen gleich vier aus Berlin kommen. Die Saison wird im Nordverbund an zwei Spieltagen ausgetragen. Am Ende qualifizieren sich die beiden Erstplatzierten für die DM-Endrunde im Mai. Dort geht es dann gegen die Topteams aus der NRW- und der Südstaffel. „Zukünftig soll die Liga nach Möglichkeit aber größer gemacht werden, damit der Damenbereich vielleicht wieder wächst und es nicht nur eine Herrenliga gibt“, wäre das für Vanessa von Salzen natürlich der Idealfall.

Personell sind die Achimerinnen sehr gut aufgestellt. Neben Vanessa von Salzen gehören Philine Paula Rupp, Seraphina Roos, Alexandra Gill Knobloch sowie SC-Urgestein Anja Weidemann, die vor gut 20 Jahren maßgeblich am Aufstieg in die Bundesliga beteiligt war, zum Team. Dazu kommen mit Claudia Müller (Hannover) sowie Ann-Cahtrin Halm (Oldenburg) zwei Spielerinnen aus anderen Vereinen. „Beide kennen wir schon seit vielen Jahren und sind sehr froh, dass sie uns unterstützen“, verdeutlicht von Salzen. Vor allen Dingen Müller, die auch für Hannovers Herren in der Oberliga aktiv ist, ist als Spitzenspielerin eine enorme Verstärkung. Zum Saisonauftakt ging es für die Achimerinnen zunächst dreimal gegen eine Vertretung aus Berlin/Brandenburg. Dabei setzte es lediglich gegen die dritte Mannschaft beim 2:1-Erfolg eine Einzelniederlage. Alle anderen Begegnungen waren hingegen eine klare Angelegenheit. Damit kam es in der vierten Partie gegen den ebenfalls noch verlustpunktfreien Rendsburger SC zum mit Spannung erwarteten Duell um die Tabellenspitze. An Position drei sorgte Philine Paula Rupp für einen Einstand nach Maß. Sie ließ gegen Kristin Schoch beim 11:3, 11:7 keine Zweifel aufkommen. Da im Anschluss Ann-Cahtrin Halm jedoch in zwei Sätzen den Kürzeren zog, lag es nun an Claudia Müller, den noch erforderlichen Punkt zu holen. Gegen Lisa Seidensticker entwickelte sich von Beginn an eine hochklassige Partie, in der Achims Spitzenspielerin nach dem 11:8 im ersten Satz auch im zweiten Durchgang auf der Siegerstraße schien. Doch Müller vermochte vier Matchbälle nicht zu nutzen und unterlag noch mit 13:15 und 5:11 zum 1:2-Endstand. „Das war natürlich schade, da Claudia den Sieg schon auf dem Schläger hatte. Aber dann haben wir wenigstens ein Ziel für das Rückspiel am 11. Februar in eigener Anlage“, blickt von Salzen schon mal voraus. Das abschließende Duell gegen Berlin/Brandenburg II wurde erneut ungefährdet mit 2:1 gewonnen.