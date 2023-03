Bremer Tim Weber dominiert Squash-Weltranglistenturnier beim SC Achim-Baden

Von: Kai Caspers

Hatte mit seinem Triumph im Vorfeld nicht gerechnet: Tim Weber vom Bundesligisten 1. Bremer SC. © Verein

Squashsport der Extraklasse bekamen die Zuschauer des ersten Squash-Weltranglistenturniers beim SC Achim-Baden geboten. Auch das Feedback der Teilnehmer aus 13 Nationen war überaus positiv. Damit steht einer zweiten Auflage nichts im Wege.

Achim – Viel besser hätte die Premiere für den SC Achim-Baden nicht verlaufen können. Nach Abschluss des ersten PSA-Satellite-Turniers hagelte es für die Organisatoren Lob von allen Seiten. Die Badener präsentierten sich als hervorragender Gastgeber. In sportlicher Hinsicht blieben ebenfalls keine Wünsche offen. Den Titel sicherten sich verdientermaßen die Niederländerin Sanne Veldkamp bei den Damen und Tim Weber, der für den 1. Bremer SC in der Bundesliga spielt.

Turniersieger Tim Weber vom eigenen Erfolg überrascht

„Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. Zumal ich nach einer längeren Pause erst seit vier Monaten wieder im Training bin“, machte Weber aus seiner Überraschung dann auch kein Geheimnis. „Außerdem kannte ich die Gegner, die viel jünger waren, überhaupt nicht. Daher war ich auch ohne Erwartungen ins Turnier gegangen“, so der 35-Jährige. Allerdings wurde im Verlauf relativ schnell deutlich, dass mit dem Linkshänder zu rechnen sein würde. Im Halbfinale traf er auf seinen künftigen Teamkollegen Guido Lindner. Der 17-jährige Niederländer verlangte Weber zwar alles ab, musste sich am Ende jedoch der größeren Routine Webers beugen. Im Endspiel wartete mit dem Chilenen Lucas Perez Carrillo, der bis dato keinen Satz abgegeben hatte, erneut ein harter Brocken. Hatte Weber den ersten Satz mit 11:7 für sich entschieden, kam es Anfang des zweiten Durchgangs zu einer Verletzungspause, da sich Carillo eine blutende Wunde am Finger zugezogen hatte. Diese vermochte der Chilene jedoch nicht vernünftig zu stillen. Folge: Beim Zwischenstand von 4:4 musste Simon Nordstadt den Satz zugunsten Webers beenden. „Ich hatte Lucas in der Pause darauf aufmerksam gemacht, dass er sich die nötige Zeit zum Stillen der Wunde nehmen soll. Da er das nicht getan hat, blieb mir leider keine andere Wahl. Das sind die Regeln“, klärte der Oberschiedsrichter auf. In der Folge war Carillo dann zu sehr mit sich selbst beschäftigt, sodass Weber auch den dritten Satz relativ ungefährdet für sich entschied. „Das war schon ärgerlich für Lucas. Ich glaube, dass ich auch sonst gewonnen hätte. Aber der Sieg war natürlich der krönende Abschluss eines tollen Turniers. Daher freue ich mich schon jetzt auf eine Wiederholung“, so Weber.

Lieferte sich ein hochklassiges Finale mit Nika Urh: Siegerin Sanne Veldkamp aus den Niederlanden. © Verein

Niederländerin Sanne Veldkamp spielt im Finale gegen die Slowenin Nika Urh ihre Erfahrung aus

Das Endspiel bei den Damen – es war geprägt von hochklassigen Ballwechseln. War die in der Weltrangliste an Position 152 geführte Sanne Veldkamp bis dato fast mühelos durchs Turnier marschiert, musste sich die Favoritin gegen die 19-jährige Slowenin Nika Urh mächtig strecken. Doch am Ende profitierte die 25-Jährige von ihrer größeren Erfahrung und sicherte sich in vier hart umkämpften Sätzen auch völlig verdient den Titel.

Hatten an den drei Turniertagen alles im Griff: Achim-Badens Lars Gerken (links) und Steffen Rohde. © Verein

Achim-Badens Sportwart Lars Gerken zeigt sich sehr zufrieden

Auch wenn die Aktiven des SC Achim-Baden in den hochklassig besetzten Feldern mit Spielern aus insgesamt 13 Nationen erwartungsgemäß keine große Rolle spielten, war SC-Sportwart und Organisator Lars Gerken sehr zufrieden. „An den drei Tagen hat alles super geklappt. Daher sind wir auch extrem erleichtert. Zumal wir ja auch nicht wussten, was uns alles erwartet. Klar, es gibt immer noch ein paar Kleinigkeiten, die wir noch besser machen können. Aber wir haben jetzt ja ein Jahr Zeit für die Vorbereitung der zweiten Auflage. Die soll es nach den positiven Rückmeldungen definitiv geben“, richtete Gerken dabei auch seinen großen Dank an Anlagenbetreiber Peter Berleth. „Ohne ihn wäre ein Turnier dieser Größenordnung und der Qualität nicht möglich gewesen.“ Besonders gefreut hat sich Gerken, der tatkräftig von Björn Knobloch und Steffen Rohde unterstützt wurde, dass es lediglich zwei kurzfristige Absagen gegeben hat. Auch das Damenfeld, in dem Lokalmatadorin Aylin Gromoll einzige deutsche Teilnehmerin gewesen ist, fand in seiner Nachbetrachtung nur lobende Worte. „Das war ein sehr hohes Niveau. Daher hoffe ich, dass alle Spielerinnen auch bei der nächsten Auflage wieder vertreten sind und dann nach Möglichkeit auch noch mehr Damen den Weg zu uns finden.“ Bezüglich der Kapazitäten sieht Lars Gerken noch Luft nach oben. „Da hätten noch ein paar mehr melden können. Aber für die Premiere war die Anzahl gar nicht so schlecht. Wir hatten keinen Stress und können die gesammelten Erfahrungen nun für das nächste Turnier nutzen.“

Das hatte Lucas Perez Carrillo auch noch nicht gesehen. Vor dem Finale war der Ball kurzzeitig eingeklemmt. © Verein