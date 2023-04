Squash: Badens Kapitän Lars Gerken zieht ein positives Fazit

Von: Kai Caspers

Teilen

Sicherte seinem Team gegen Oldenburg dank einer konzentrierten Leistung das verdiente Unentschieden: Badens Spitzenspieler Tim Jäger. © Hägermann

Zufrieden zeigten sich die Squasher des SC Achim-Baden mit ihrer Saison. Am Ende belegt der Oberligist den fünften Tabellenplatz.

Baden – Mit fünf Punkten verzeichneten die Herren des SC Achim-Baden eine gute Ausbeute aus den Duellen gegen Gastgeber SC Oldenburg (2:2) und den Squash Honcas Neustadt (3:1). Damit beendet das Team um Kapitän Lars Gerken die Saison in der Squash-Oberliga auf dem fünften Tabellenplatz.

Tim Jäger sichert das Unentschieden gegen Oldenburg

„Das war noch einmal ein guter Abschluss. Auch wenn gegen Oldenburg sicherlich noch mehr drin gewesen wäre. Insgesamt sind wir mit der Saison aber zufrieden, zumal wir öfter mit personellen Problemen zu kämpfen“, bilanzierte Gerken. „In der neuen Saison sieht es dann hoffentlich deutlich besser aus. Da wollen wir unseren Blick eindeutig in Richtung Aufstiegsrunde zur Regionalliga richten“, blickt der SC-Kapitän voraus.

Im Auftaktspiel gegen Gastgeber Oldenburg kamen die Badener zunächst zu einem kampflosen Erfolg. Auch Ulf Mettchen legte gegen Knuth eine 2:1-Führung vor. Allerdings reichte das nicht zum Sieg. „Ulf hat sich das Spiel noch aus der Hand nehmen lassen und ist von seiner Linie abgewichen“, bilanzierte Gerken. „Aber auch ich war in meinem Spiel nicht wirklich auf dem Court. Das war einfach zu wenig“, sparte der SC-Kapitän nach seiner 0:3-Niederlage nicht mit Eigenkritik. Somit lag es nun an Tim Jäger, seinem Team zumindest das Unentschieden zu sichern. Gegen Folkerts lieferte sich Badens Spitzenspieler ein Duell auf Augenhöhe. In den entscheidenden Phasen erhöhte Jäger jedoch den Druck und hatte immer die passenden Antworten parat und gewann am Ende in vier Sätzen. Gerken: „Das war richtig stark von Tim. Zumal er uns damit noch ein gewonnenes Unentschieden gesichert hat.“

Keine Probleme mit Schlusslicht Neustadt

Das Duell gegen Schlusslicht Neustadt – es wurde indes zu einer einseitigen Angelegenheit. Schon nach den ersten drei Spielen war nach Siegen von Rohde, Mettchen und Gerken die Entscheidung gefallen. Daher fiel Jägers Niederlage nicht mehr ins Gewicht.

SC Oldenburg - SC Achim-Baden 1:3. Rohde kampflos 3:0, Knuth - Mettchen 11:9, 9:11, 11:13, 11:2, 11:7, Zirkler - Gerken 12:10, 11:7, 11:4, Folkerts - Jäger 10:12, 7:11, 12:10, 7:11.

SC Achim-Baden - Squash Honcas Neustadt 3:1. Rohde - Föltz 11:1, 11:7, 11:3, Mettchen - Ludewig 6:11, 11:9, 11:3, 11:9, Gerken - Taraba 12:10, 11:2, 7:11, 11:5, Jäger - Petry 7:11, 9:11, 3:11. kc