Aly Tobbala triumphiert beim Maibaum-Cup des SC Achim-Baden

Von: Kai Caspers

Teilen

Führt ab sofort die niedersächsische Rangliste an: Badens Lars Gerken. © Hägermann

Mit dem erwarteten Sieg von Aly Tobbala (SRV Hannover-Langenhagen) endete der Maibaum-Cup des SC Achim-Baden. Lediglich im Halbfinale gegen Frederik Folkerts (Hanse Squash Hamburg) musste der klare Favorit einen Satzverlust hinnehmen. Das Endspiel gegen den überraschend ins Finale eingezogenen Thomas Becker (SC Wülfel) entschied Tobbala dann in drei klaren Sätzen zu seinen Gunsten.

Baden – Im Rahmen der Siegerehrung hob Tobbala in erster Linie die tolle Atmosphäre des Turniers hervor. „Es ist immer wieder schön in Achim. Daher war es für mich auch selbstverständlich, dass ich dabei bin. Und sollte nicht irgendetwas dazwischenkommen, bin ich beim nächsten Mal wieder am Start“, erklärte der überaus sympathische Ägypter. Worte, die Achim-Badens Sportwart Lars Gerken erfreut zur Kenntnis genommen hat. „Das spricht sicher für uns. Das Turnier hatte nicht nur in sportlicher Hinsicht einiges zu bieten. Nein, wir haben auch für die Organisation und die super Atmosphäre und Bewirtung jede Menge Lob kassiert“, so Gerken.

Badens Lars Gerken neue Nummer eins in Niedersachsen

Für den sportlichen Höhepunkt aus Sicht der Gastgeber sorgte Steffen Rohde. Der Badener hatte sich zunächst im Halbfinale denkbar knapp mit 9:11 im fünften Satz gegen Thomas Becker geschlagen geben müssen. Auch im Spiel um Platz drei gegen Frederik Folkerts ging es erneut über die volle Distanz. Am Ende unterlag der Badener trotz einer 2:1-Führung noch mit 7:11 im entscheidenden Durchgang. Für Lars Gerken reichte es letztlich zu Platz sechs. Der SC-Sportwart hatte dennoch allen Grund zur Freude. Ab sofort führt Gerken damit die niedersächsische Rangliste an. „Das ist natürlich ein toller Erfolg. Ich hoffe, dass ich diese Position so lange wie möglich verteidigen kann.“

Philine Paula Rupp erst im Halbfinale geschlagen

Auch im B-Feld wussten die Badener Spieler zu überzeugen. Allen voran Philine Paula Rupp. Die Lokalmatadorin zog durch einen hart erkämpften 3:2-Erfolg (12:10, 2:11, 12:10, 11:13, 11:5) über Vereinskollege Christoph Kage ins Halbfinale ein. Dort musste sie sich jedoch deutlich in drei Sätzen gegen Timo Middendorf geschlagen geben und belegte damit den dritten Platz. kc