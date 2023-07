Badens Steffen Rohde führt Squash-Rangliste in Niedersachsen an

Von: Kai Caspers

Teilen

Nach seinem dritten Platz in Oldenburg steht Badens Steffen Rohde nun an der Spitze in Niedersachsen. © Hägermann

Steffen Rohde vom SC Achim-Baden ist die neue Nummer eins in Niedersachsen. Entscheidend für seinen Sprung an die Spitze war der dritte Platz bei den Niedersächsischen Squash-Einzelmeisterschaften in Oldenburg.

Achim – Gute Ergebnisse erzielten die Squasher des SC Achim-Baden bei den Niedersächsischen Einzelmeisterschaften in Oldenburg. Für den sportlichen Höhepunkt sorgte dabei Steffen Rohde, der sich erst im Halbfinale Yukhym Bielikov vom Bundesligisten 1. Bremer SC mit 0:3 geschlagen geben musste. Im Spiel um den dritten Platz behauptete sich der Badener jedoch gegen Marvin Stöhr (Jeverland). Damit sorgte Rohde gleichzeitig für ein Novum, den der Badener führt damit die niedersächsische Rangliste vor seinem Teamkollegen Lars Gerken an.

Hatte sich Rohde in der ersten Runde noch in drei Sätzen gegen Thomas Becker (Wülfel) behauptet, musste er sich im Anschluss gegen Routinier Oliver Clausen (Hannover) ziemlich strecken. Letztlich behielt der Badener aber in fünf hart umkämpften Sätzen die Oberhand. Deutlich weniger Mühe hatte Rohde im anschließenden Viertelfinale gegen Timo Middendorf (Diepholz) beim klaren 3:0-Erfolg. Das Aus kam dann jedoch erwartungsgemäß gegen Bielikov. „Steffen hat das richtig gut gemacht. Der abschließende Sieg im Spiel um den dritten Platz war der verdiente Lohn“, lobte Gerken. „Leider hatte ich nicht den perfekten Tag und konnte im Viertelfinale nicht meine beste Leistung abrufen“, ärgerte sich Gerken über die 1:3-Niederlage gegen Stöhr. „Danach war ich dann vom Kopf und auch körperlich nicht mehr richtig bei der Sache“, wäre für den Badener sonst mehr als der siebte Platz drin gewesen.

Für Björn Knobloch kam das Aus in der zweiten Runde gegen den favorisierten Omar Camacho (1. Bremer SC). Für ihn reichte es in der Endabrechnung dann zum 14. Platz. Roman Gaidies und Alexandra Gill Knobloch unterlagen bereits in der Auftaktrunde. Während Gaidies die Titelkämpfe auf dem 20. Rang beendete, musste Gill Knobloch mit dem 32. Platz vorliebnehmen. kc