Achim-Badens Tim Jäger glänzt beim 1:3 gegen Jever

Von: Kai Caspers

Glänzte mit zwei Siegen: Achim-Badens Spitzenspieler Tim Jäger. © Hägermann

Das Minimalziel erreicht: Am vorletzten Spieltag der Squash-Oberliga ließen die Herren des SC Achim-Baden beim 4:0 gegen den Tabellenvorletzten SC Boastars Hannover nichts anbrennen. Gegen Tabellenführer Boast Busters Jeverland setzte es indes eine 1:3-Niederlage.

Achim – Auch wenn SC-Kapitän Lars Gerken im Vorfeld der Partie gegen Jeverland nicht zwingend Punkte eingeplant hatte, war ihm die Enttäuschung über die Niederlage deutlich anzuhören: „Da war definitiv mehr drin heute. Denn letztlich haben nur ein paar Kleinigkeiten gefehlt.“ Schon im Auftaktspiel setzte es für Jörn Falldorf bei seinem Oberliga-Debüt eine vermeidbare 2:3-Niederlage gegen Marieke Akkermann. Hatte der Badener eine 2:1-Führung vorgelegt, leistete er sich im entscheidenden fünften Satz einige unnötige Fehler und verlor am Ende mit 8:11. Auch Florian Schiffczyk schien gegen Wiersma auf einem guten Weg, ehe er etwas von seiner spielerischen Linie abwich – 1:3. „Ich hatte keinen guten Tag erwischt“, kommentierte Gerken das eigene 0:3 gegen Ulrich. Damit war die Niederlage bereits vorzeitig besiegelt. Dennoch ließ sich Tim Jäger nicht hängen. Obwohl Badens Spitzenspieler angeschlagen in die Partie gegangen war, zeigte er gegen Tiemann eine beeindruckende Leistung. Hatte der Badener den ersten Satz noch knapp mit 9:11 verloren, erhöhte er in der Folge deutlich das Tempo und zwang seinen Gegner immer wieder zu Fehlern. Am Ende gewann Jäger verdient mit 11:5, 11:8, 11:9 zum 1:3-Endstand.

Das Duell gegen Hannover war indes eine klare Angelegenheit. Lediglich Ulf Mettchen und Lars Gerken mussten jeweils einen Satzverlust hinnehmen, während Jäger und Schiffczyk keine Probleme hatten. „Durch diesen Sieg können wir die Saison im Grunde genommen ruhig ausklingen lassen. Nach oben geht nicht mehr viel und der Abstand nach unten ist groß genug. Daher können wir einer weiteren Spielzeit in der Oberliga beruhigt entgegensehen“, erklärt Badens Kapitän Lars Gerken vor dem abschließenden Spieltag am 23. April in Oldenburg. kc