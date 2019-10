Sprungbrett für Talente in Verden

+ Hilmar Meyer Foto: von staden

Verden – Im Rahmen der bundesweiten Children-Förderung wurde auch bei der 24. Jugend-Challenge vom 15. bis 17. November 2019 sportlich an einigen Stellschrauben gedreht. Beim nationalen Jugend-Turnier U21 in Verden sind für Children-Reiter in Dressur und Springen jeweils zwei Prüfungen im Angebot. Im Mittelpunkt stehen außerdem das vierte 8er-Team-Finale des PSV Hannover sowie das Finale Bundesnachwuchschampionat der Ponydressurreiter.